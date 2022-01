사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) 멤버 원필이 새 솔로 앨범 티저 콘텐츠에서 예술가적 감성을 뽐냈다.JYP엔터테인먼트는 27일 공식 SNS 채널에 원필 솔로 정규 1집 'Pilmography'(필모그래피)의 리사이팅 영상을 공개했다.원필은 리사이팅 영상에서 소설가로 변신했다. 원필이 천천히 눈을 감고 정신을 집중하자 바다 소리와 함께 음악이 울려 퍼지고 머릿속 상상은 타자기 종이 위 드로잉 애니메이션으로 펼쳐진다. 밤낮없이 이어진 집필 끝 완성한 소설 'Pilmography' 첫 장에 쓰여 있는 문장 "지나온 날들이 담겨 있는 그림을 눈앞에 두게 된다면"과 원필의 첫 솔로 작품이 어떤 연관성을 가지고 있을지 궁금증을 고조시킨다.공개된 티징 영상 속 원필은 창작의 고통을 마주한 모습부터 상상 속을 유영하는 면모까지 다양한 감정을 보여주며 한층 다채로워진 내면 연기를 뽐냈다. 앞서 2021년 5월 뮤지컬 '태양의 노래' 속 하람 역으로 분해 탄탄한 보컬 실력과 본연의 따뜻한 음색으로 극의 몰입도를 높이며 관중의 마음을 사로잡았고 웹드라마 '일진에게 반했을 때'에서는 '도예석' 역을 맡아 극중 인물 간의 서사를 입체적으로 표현했다.2015년 9월 DAY6로 데뷔한 원필은 따스한 음색과 감미로운 악기 연주 그리고 음악 창작 능력을 꾸준히 드러내며 팬들과 두터운 공감대를 형성했다. '예뻤어', '행복했던 날들이었다', ‘한 페이지가 될 수 있게', 'Zombie'(좀비) 등 그룹의 대표 인기곡은 물론 여러 수록곡 작업에 참여하며 폭넓은 음악적 스펙트럼으로 '믿고 듣는 데이식스'라는 수식어에 힘을 보탰다.오는 2월 7일 정식 발매되는 원필의 솔로 정규 1집 'Pilmography'는 원필(WONPIL)과 필모그래피(filmography)를 합쳐 만든 단어로 상징성을 지닌다. 원필은 DAY6와 그룹 첫 유닛 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이))로 차분히 쌓아온 음악 필모그래피와 독보적인 감수성을 첫 솔로 앨범에 담아냈다.최근 원필은 솔로 앨범 발매 소식과 함께 단독 콘서트 개최를 알렸다. 단독 콘서트 'Pilmography'는 3월 11일부터 13일까지 전개된다. 'K팝 대표 밴드' DAY6와 DAY6 (Even of Day)의 수많은 공연을 통해 무대 실력을 쌓아온 원필은 봄기운을 담은 따스한 음색으로 관객들과 잊지 못할 추억을 쌓을 예정이다. 해당 공연에 대한 자세한 사항은 추후 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr