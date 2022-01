(사진=제나두엔터테인먼트)

가수 김종국이 로맨스 뮤직드라마 '사운드트랙#1'에 진한 감성을 더한다.김종국은 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 '사운드트랙#1'의 네 번째 음원 'My Love(마이 러브)'를 발매한다.'My Love'는 한 여자만을 바라보는 한 남자의 사랑을 담은 곡으로, 김종국 특유의 부드러운 음색을 통해 드라마의 감정선을 섬세하게 전달한다. 또 곡 후반부에는 폭발적인 가창력을 선사하며 극에 몰입도를 더할 전망이다.특히 이번 곡은 '한 남자', '사랑스러워', '제자리 걸음', '별, 바람, 햇살 그리고 사랑' 등 김종국의 다수 히트곡들을 함께 했던 프로듀서를 포함한 핵심 스태프들이 곡 선정부터 작사, 작곡, 디렉팅까지 모든 과정에 참여해 완성도를 높였다.애틋하고도 절절한 감성을 담은 'My Love'는 남자의 순애보를 표현한 김종국의 대표곡 '한 남자'를 뛰어넘는 막강한 감성 발라드가 될 것으로 기대를 높이고 있다.앞서 규현의 '사랑은 말로 표현하는게 아니래요', 박보람의 '행복해지고 싶어', 다비치의 '소녀 같은 맘을 가진 그댈 생각하면 아파요'가 차례로 발매된 가운데, 전곡 모두 음원 차트에 이름을 올리며 드라마 방영 전부터 화제를 모으고 있다. 특히 다비치의 '소녀 같은 맘을 가진 그댈 생각하면 아파요'는 발매 당일 벅스 실시간 차트 1위를 차지하며 믿고 듣는 음원 강자로 존재감을 나타냈다.뿐만 아니라 김재환, 스탠딩 에그, NCT 도영 등 다양한 장르의 아티스트들이 새로운 가창자로 합류해 '사운드트랙#1'과의 감성 시너지를 이어갈 예정이다.한편 올해 공개 예정인 '사운드트랙#1'(극본 안새봄/연출 김희원/제작 레드나인픽쳐스, 제나두엔터테인먼트/제작투자 NHN벅스)은 20년 지기 절친인 두 남녀가 2주 동안 한 집에 머물게 되면서 서로의 마음을 알아가는 로맨스 뮤직드라마다. tvN '왕이 된 남자', '빈센조' 등을 연출한 김희원 감독이 메가폰을 잡았으며 박형식, 한소희가 출연한다.김종국이 부른 '사운드트랙#1'의 네 번째 음원 'My Love'는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr