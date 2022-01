사진제공=브랜뉴뮤직

가수 한동근이 예비 신부를 위해 만든 노래를 발표한다.한동근의 소속사 브랜뉴뮤직은 26일 공식 SNS에 한동근의 새 싱글 'Ask Of You'의 온라인 커버를 공개하며 컴백을 알렸다.'Ask Of You'는 곧 결혼을 앞둔 한동근이 예비 신부에게 바치는 진심을 담은 노래다.공개된 이미지에는 한동근과 그의 예비 신부가 활짝 웃고 있는 모습이 그림으로 담겨져 있어 눈길을 끈다. 이번 커버는 한동근의 히트곡 '그대라는 사치' 싱글 커버 사진을 연상시키는 포즈와 배경 이미지라는 점이 독특하다.한동근은 최근 JTBC '싱어게인2'에 출연했다. 2018년 음주운전 논란 이후 첫 방송이었다. 한동근은 음주운전 사고를 간접적으로 언급하며 노래에 대한 애정과 열정을 드러냈다.한동근은 본선 진출 탈락 후 인스타그램을 통해 감사와 사과의 말을 전함과 동시에 결혼을 암시하는 자필 편지를 공개했다.한동근의 'Ask Of You'는 오는 31일 오후 6시에 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr