사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트가 야심 차게 선보일 신인 걸그룹의 이름은 'NMIXX'(엔믹스)이었다.26일 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 공식 SNS 채널에 '[NMIXX] NICE TO MIXX YOU' 영상을 오픈하고 베일에 싸여 있던 그룹명과 로고를 공식 발표했다.첫 만남의 설렘을 표현한 문장 "Nice to meet you"에 'NMIXX'의 "MIXX"를 더해 전 세계 K팝 팬들에게 반가운 인사를 건네는 이번 영상은 오묘한 빛깔을 띠는 물방울이 한 데 모여 흡수되며 그룹명 'NMIXX'를 완성한다. 'NMIXX'는 now, new, next, 미지수 n을 뜻하는 문자 'N'과 조합, 다양성을 상징하는 단어 'MIX'의 합성어로써 '새로운 시대를 책임질 최상의 조합'이라는 뜻을 지녔다. 이날 공개된 영상 속 하나로 특정할 수 없는 다채로운 색을 품은 물방울처럼 여러 매력이 어우러져 가요계에 새 물결을 일으킬 전망이다.JYP가 ITZY 이후 3년 만에 선보이는 7인조 걸그룹 'NMIXX'는 지니, 지우, 규진, 설윤, 배이(BAE), 해원, 릴리(LILY)로 구성됐다. 이들은 작년 8월부터 11월까지 약 4개월간 총 14편에 걸쳐 전개된 프리 프로모션을 통해 모습을 드러냈다. 보컬, 댄스 커버 콘텐츠 'QUALIFYING'(퀄리파잉) 시리즈, 연습 실황을 실시간으로 송출하는 이색 콘텐츠 '게릴라 라이브'에서 넘치는 끼와 잠재력을 뿜어내 이목을 모았다. 특히 7인 모두 특정 포지션에 국한되지 않는 올라운더로서 7보컬, 7댄스, 7비주얼 멤버로 구성된 '7-7-7 전원 에이스' 그룹의 탄생을 예고했다.'NMIXX'만을 위해 신설된 아티스트 4본부도 'SQU4D'(스쿼드)라는 이름으로 본격적인 항해를 시작한다. 이들은 앞서 JYP 설립 이래 최초 여성 사내이사로 선임된 이지영 이사를 주축으로 풍부한 노하우를 보유한 스태프들이 뭉친 드림팀으로 화제를 모았다. 또한 파격적이고도 신선한 데뷔 프로젝트 'JYPn'을 펼쳐 글로벌 관심을 한 몸에 받았다. 2021년 7월 그룹의 어떠한 정보도 공개하지 않은 상황 속에서 판매한 데뷔 앨범 한정반 '블라인드 패키지'는 선주문량 6만 1667장을 기록했고, 'JYPn' 공식 유튜브 채널은 개설 약 5개월 만에 2240만 조회 수를 돌파해 온라인 화제성을 자랑했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr