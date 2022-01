신화 앤디 /사진=텐아시아 DB

다음은 앤디가 자신의 SNS에 남길 글 전문

그룹 신화 앤디가 직접 결혼을 발표했다.앤디는 19일 자신의 인스타그램에 "여러분께 가장 먼저 말씀드리고 싶었습니다"라며 "저에게 평생을 함께 하고 싶은 한 사람이 생겼습니다. 제가 힘든 순간에 저를 웃게 해주고 저를 많이 아껴주는 사람입니다. 이제는 혼자보다는 같이 하는 삶을 살아보려고 합니다"고 적었다.이어 "부디 제 새로운 출발을 축복해주시고 따뜻한 시선으로 함께 해 주시길 바랍니다. 저는 앞으로도 변함없이 신화의 앤디로서 더 좋은 모습을 보여드리겠습니다"고 덧붙였다.앤디는 1998년 신화 멤버로 데뷔했다. 그가 속한 신화는 '으쌰으쌰' 'T.O.P.' '헤이, 컴온!(Hey, Come On!)' '와일드 아이즈(Wild Eyes)' '퍼펙트 맨(Perfect Man)' '너의 결혼식', '브랜드 뉴(Brand New)' 등 무수한 히트곡을 보유하고 있다.신화창조 여러분께안녕하세요. 신화 앤디입니다.2022년은 제가 신화로서 우리 신화창조를 만난지 24년이 되는 해입니다. 세월만큼이나 많은 일들이 있었지만 여러분들이 보내주신 무한한 사랑과 응원이 있어 지금의 제가 있을 수 있었습니다. 진심으로 감사합니다.오늘, 이 소식은 여러분께 가장 먼저 말씀드리고 싶었습니다.저에게 평생을 함께 하고 싶은 한 사람이 생겼습니다. 제가 힘든 순간에 저를 웃게 해주고 저를 많이 아껴주는 사람입니다. 이제는 혼자보다는 같이 하는 삶을 살아보려고 합니다.부디 제 새로운 출발을 축복해주시고 따뜻한 시선으로 함께 해 주시길 바랍니다. 저는 앞으로도 변함없이 신화의 앤디로서 더 좋은 모습을 보여드리겠습니다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr