프로미스나인 /사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 프로미스나인이 컴백을 하루 앞두고 새 앨범 기대 포인트를 밝혔다.프로미스나인은 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 '미드나이트 게스트(Midnight Guest)'를 발매한다. 새벽 탈출을 감행한 아홉 멤버가 무료한 밤을 보내고 있는 이들을 깜짝 방문해 설렘을 전해줄 예정인 가운데, 이들의 짜릿하면서도 과감한 변화를 시도한다.프로미스나인은 지난 15일과 16일, 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 타이틀곡 '디엠(DM)'의 1, 2차 뮤직비디오 티저를 공개했다. 새벽 거리를 거닐며 화려한 비주얼을 뽐낸 1차 티저 영상에 이어 2차 티저 영상에는 아홉 멤버가 'DM'에 맞춰 퍼포먼스를 펼치는 모습이 담겼다. '너만 좋다면 / Doesn’t matter'라는 시원하게 터지는 고음과 어우러진 프로미스나인의 긴 팔다리를 활용한 군무가 돋보였다.폭발적인 관심 속에 컴백 초읽기에 돌입한 프로미스나인의 새 앨범을 기대할 수밖에 없는 세 가지 포인트를 짚어봤다.'Midnight Guest'는 프로미스나인이 지난해 플레디스 엔터테인먼트로 이적 후 선보이는 두 번째 앨범이다. 프로미스나인은 음악과 비주얼 콘셉트, 퍼포먼스 등에서 눈부신 성장세를 예고했다.이와 관련해 멤버 박지원은 "새 앨범 'Midnight Guest'는 '새벽 탈출'이라는 키워드 아래 총 5곡으로 구성되어 있다. 저와 서연의 자작곡을 비롯해 아홉 멤버의 한층 성장한 모습과 다채로운 매력을 담은 만큼 많은 분들이 사랑해주실 거라고 생각한다"고 자신감을 드러냈다.앨범 발매 전부터 완성도 높은 콘텐츠들을 쏟아내고 있는 프로미스나인에 국내외 팬들도 화답했다. 'Midnight Guest'는 예약 판매 개시 2주 만에 선주문량 12만 장을 돌파했다. 전작 '나인 웨이 티켓(9 WAY TICKET)'의 초동 판매량(3만 7천 장)을 3배 이상 뛰어넘는 수치로 그룹의 자체 최고 기록을 경신했다.새 앨범의 가장 두드러진 변화점은 프로미스나인이 음악 내외적으로 성숙해졌다는 데 있다. 캡틴 이새롬은 "지금까지 소녀의 설레고 두근거리는 감정을 많이 다뤘다면, 이번 앨범을 통해서는 프로미스나인의 가장 과감한 모습을 표현하기 위해 노력했다"고 귀띔했다.노지선도 "기존 프로미스나인의 색은 유지하면서도 한층 깊어진 분위기를 담아냈다. 시간의 흐름에 따라 조금씩 성장하듯, 녹음 과정이나 안무, 수록곡 등에 멤버들의 성숙함이 담겨져 있다"고 힘을 보탰다.이러한 프로미스나인의 과감한 변화는 두 가지 버전의 오피셜 포토에서 잘 나타난다. 프로미스나인은 우아하면서도 기품 넘치는 드레스 자태의 'Before Midnight' 버전과 짜릿한 일탈에 나선 멤버들의 자유분방한 에너지가 돋보이는 'After Midnight' 버전 등 자정을 기준으로 상반된 콘셉트를 완벽 소화하며 폭넓은 스펙트럼을 입증했다.타이틀곡 'DM'은 아련한 느낌의 코드 진행과 펑키한 베이스라인이 돋보이는 팝 장르의 곡. 프로미스나인만의 사랑스러운 감성을 가득 느낄 수 있다. 중독성 강한 멜로디와 프로미스나인의 매력을 한층 극대화하는 화려한 퍼포먼스로 보고, 듣는 재미를 선사할 예정이다.이서연은 "신곡 'DM'을 통해 눈과 귀를 모두 즐겁게 해드릴 예정이다. 음악으로 한번, 무대로 또 한번 벅차는 감정을 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다. 송하영은 "'DM'을 처음 들었을 때 느낀 벅차고, 설레는 느낌을 그대로 전달드릴 수 있도록 멤버들과 오랜 시간 합을 맞췄다. 프리 데뷔곡인 '유리구두'처럼 울컥하는 포인트도 있어서 그런 부분을 중점적으로 들어주시면 좋을 것 같다"고 관전 포인트를 전했다.마지막으로 장규리는 "막내 지헌이가 성인이 된 만큼 조금 더 성숙해진 프로미스나인만의 퍼포먼스를 기대해 달라"고 당부했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr