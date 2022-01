키썸 (사진=퍼스트원엔터테인먼트 제공)

가수 키썸(KISUM)이 약 1년 10개월 만에 새로운 음악적 변신을 담은 자작곡으로 컴백을 확정했다.소속사 퍼스트원엔터테인먼트 측에 따르면 키썸은 오는 19일 정오 새 싱글 'THE 2nd KEY TO SUM ISLAND'의 타이틀곡 '사실 누군가 날 감싸 안아 주길 원해 (original ver.)'로 전격 컴백한다.신곡 '사실 누군가 날 감싸 안아 주길 원해 (original ver.)'는 키썸의 장기 프로젝트 'SUM ISLAND(썸 아일랜드)'의 두 번째 시리즈로, 첫 번째 시리즈인 'THE 1st KEY TO SUM ISLAND' 이후 약 1년 10개월 만에 발매하는 곡이다.'앙상하고 마른 나무'라는 의미의 영어 단어 'Bare Trees'에서 영감을 받아 만들어진 이번 신곡은 힙합 어쿠스틱 장르로, 지난해 9월 개최된 키썸의 첫 번째 단독 콘서트 '2021 키썸 콘서트 FALLING IN SUM' 공연 당시 팬들에게 먼저 선공개돼 보다 특별한 의미를 지닌다.키썸은 이번 신곡을 통해 한층 성장한 감각적인 음악성은 물론, 지금까지 보여주지 않았던 새로운 음악적 변신을 예고하며 기대감을 한껏 끌어올렸다.키썸은 지난 2013년 가요계 정식 데뷔, '슈퍼스타', '잘 자(Feat. 길구봉구)', '술이야', '남겨둘게(Feat. 헤이즈)' 등 다채로운 장르의 앨범으로 많은 사랑을 받았으며, Mnet '언프리티 랩스타' 등 각종 방송프로그램에서 매력을 발산하며 다양한 행보를 펼쳤다.한편 키썸의 새 싱글 '사실 누군가 날 감싸 안아 주길 원해 (original ver.)'는 오는 19일 정오 각종 음원사이트를 통해 발매되며, NFT 콘텐츠 형식의 버추얼 앨범으로도 발행될 예정이다.신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr