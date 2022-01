AB6IX (사진=브랜뉴뮤직 제공)

AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 ‘COMPLETE WITH YOU’의 프리뷰 영상을 공개했다.



브랜뉴뮤직은 13일 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 17일에 발매될 AB6IX의 스페셜 앨범 ‘COMPLETE WITH YOU’의 오피셜 프리뷰 영상을 공개했는데, 공개된 영상엔 대세 작곡돌 이대휘와 브랜뉴뮤직의 신예 프로듀서 On the road가 함께 작업한 타이틀곡 '1, 2, 3'를 포함한 총 5개 트랙의 하이라이트 음원과 이번 앨범의 콘셉트 포토가 감각적인 콜라주 디자인 형태로 담겨 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.



펑키한 트랙 위에 팬들을 향한 수줍은 고백이 절로 훈훈한 미소를 짓게 만드는 타이틀곡 '1, 2, 3'를 시작으로, 그동안 시도한 적 없던 새로운 음악적 스타일에 도전한 김동현의 솔로곡 'VENUS', 현시대를 함께 살아가고 있는 대중들에게 그리고 자기 자신에게 희망과 위로를 건네는 자전적인 이야기를 담은 박우진의 솔로곡 '위로 (CONSOLATION)', 그림을 그리는 듯한 감각적인 가사와 특색 있는 보컬이 돋보이는 전웅의 솔로곡 'CRAZY LOVE', 이대휘가 데뷔 이후 처음으로 선보이는 정통 발라드 트랙으로 진심 어린 노랫말이 감동을 더하는 이대휘의 솔로곡 '너의 눈에 내가 보여서 (IN YOUR EYES)'까지 AB6IX만의 개성 넘치는 음악뿐 아니라 각 멤버들의 다채로운 매력이 돋보이는 다양한 음악들로 가득 채워진 이번 앨범은 특히, 앨범에 수록된 각 멤버들의 솔로곡을 모든 멤버들이 직접 작사, 작곡에 적극 참여해 만들며 더욱 깊어진 음악적 성장을 증명했다.



한편 AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 스페셜 앨범 ‘COMPLETE WITH YOU’는 오는 17일 오후 6시에 전격 발매된다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr