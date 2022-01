사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 처음으로 조회수 1억 뷰 뮤직비디오 보유하게 됐다.에이티즈가 2019년 10월 8일 발매한 정규 1집의 타이틀곡 '원더랜드(WONDERLAND)' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 13일 오전 9시경 1억을 돌파했다.'원더랜드'는 '트레저(TREASURE)' 앨범 시리즈에서 보여준 장르들의 완결판으로, 트레저를 향한 여정 속 에이티즈의 행진곡이다. 쉴 새 없이 몰아치며 전진하는 이 곡은 ‘끝이 기다리는 시작’을 향해 행진하는 멤버들의 모습을 연상케 하며 많은 사랑을 받았다.특히 지난 7일 서울 올림픽홀에서 신호탄을 쏘아 올린 2022 월드투어 ‘더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END)’의 타이틀과 의미가 일맥상통하는 이 곡이 오프닝 무대를 장식하며, 2년간 대면 콘서트를 기다렸던 팬들에게 더 큰 감동을 안기기도 했다.'원더랜드' 뮤직비디오 속 에이티즈는 관악대와 함께 출정식을 연상케하는 깃발로 압도적인 스케일의 퍼포먼스로 눈길을 사로잡는가 하면, 블랙과 레드의 제복을 통해 절제된 섹시미를 뿜어냈다. 더불어 여덟 멤버 앞에서 차원의 문이 열리는 장면을 통해 이들의 세계관이 드러나며 해석하는 재미를 더했다.뿐만 아니라 ‘트레저 에피.핀 : 올 투 액션’ 앨범은 발매 당시 미국, 영국, 캐나다, 오스트레일리아 등 6개국 ‘아이튠즈 K팝 차트’ 1위는 물론, 호주, 그리스, 터키, 러시아 등 8개국 ‘아이튠즈 톱 앨범 차트’ 1위까지 차지하며 눈길을 사로잡은 바 있다.한편, 에이티즈는 2022 월드투어 ‘더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END)’ 서울 공연을 마치고, 오는 18일(현지시간) 미국 시카고에서 투어를 이어간다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr