박정현 뮤비 (사진=본부엔터테인먼트 제공)





가수 박정현이 배우 서지수가 주인공으로 나선 신곡 ‘다시 겨울이야’의 뮤직비디오 스틸컷을 공개했다.

박정현 측은 10일 오전 9시 공식 SNS 채널들을 통해 서지수와 떠오르는 신예 김재원이 연인으로 호흡을 맞춘 신곡 ‘다시 겨울이야’의 뮤직비디오 스틸컷을 공개했다. 공개된 사진에는 따사로운 햇살이 내리쬐는 공간에서 서로 마주 앉은 서지수, 김재원의 모습이 담겼다. 할 말이 있는 듯 마주 보고 있으면서도 다른 곳을 향하고 있는 두 사람의 시선이 슬픈 앞날을 암시하는 듯 애틋한 분위기를 자아냈다.

타이틀곡 ‘다시 겨울이야’는 ‘꿈에’, ‘생활의 발견’, ‘미장원에서’, ‘앤’, ‘송 포 미’(Song for Me) 등 박정현의 대표곡을 작사, 작곡한 015B 대표 프로듀서 정석원이 만든 곡으로, 겨울의 한 가운데에서 이별한 이와 행복했던 추억을 떠올리고 추억하면서도 봄이 되면 눈이 녹듯 모든 것이 잊혀지길 바라는 마음을 담은 발라드 곡이다.

특히 박정현의 섬세한 보컬을 제대로 감상할 수 있는 트랙인 것으로 예고되면서 큰 기대감을 자아내고 있다.

박정현은 오는 12일 타이틀곡 ‘다시 겨울이야’와 함께 ‘렛츠 비 어 패밀리’(Let’s Be a Family), ‘더 매직 아이 원스 해드’(The Magic I Once Had), ‘윈터 하트’(Winter’s Heart), ‘겨울 할 일’ 등 총 5곡이 수록된 새 미니앨범 ‘다시 겨울이야’를 발매한다.

프로듀서 정석원, 안신애, 홍소진, 박정현 콘서트 밴드마스터인 해롭왕 등 가요계 최정상 뮤지션의 합류로 역대급 명반의 탄생을 예고하고 있는 박정현의 새 미니앨범 ‘다시 겨울이야’는 오는 12일 오후 6시 국내 음원 사이트를 통해 공개된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr