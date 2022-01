박우진 (사진=브랜뉴뮤직 제공)

AB6IX (에이비식스)의 박우진이 새 앨범 ‘COMPLETE WITH YOU’의 콘셉트 포토를 공개했다.



브랜뉴뮤직은 10일 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 17일에 발매될 스페셜 앨범 ‘COMPLETE WITH YOU’의 박우진 개인 콘셉트 포토를 공개하며 눈길을 끌었는데, 공개된 사진에서 박우진은 특유의 카리스마 넘치는 눈빛으로 보는 이들의 마음을 단박에 사로잡았다.



공개된 2장의 사진 중 첫 번째 사진에서 박우진은 생각에 잠긴 듯한 포즈를 선보이며 서정적인 무드를 완성하는가 하면, 고급스러운 로브 스타일링이 돋보이는 두 번째 사진에선 기품 있는 자태로 절제된 섹시미를 드러내며 팬들의 마음을 설레게 했다.



‘팬들과 함께해야 비로소 AB6IX가 가장 완전해진다’라는 의미를 담고 있는 이번 AB6IX의 스페셜 앨범 ‘COMPLETE WITH YOU’는 타이틀곡과 더불어 각 멤버들의 다양한 매력이 담긴 솔로곡들도 수록됐다고 전해지며 기대감을 높이고 있는데, 앞으로 남은 프로모션 콘텐츠들로 앨범에 대한 호기심을 더욱 증폭시켜 나갈 전망이다.



한편 AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 스페셜 앨범 ‘COMPLETE WITH YOU’는 오는 17일 오후 6시에 전격 발매된다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr