사진제공=RBW

밴드 원위(ONEWE)가 컴백한다.원위는 오늘(4일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'Planet Nine : VOYAGER'를 발매한다.타이틀곡 '너의 우주는 (Universe_)'은 멤버 용훈의 자작곡으로, '너와 나의 긴 여행의 끝은 결국 서로의 마음 속으로 향하는 것'이라는 이야기를 담고 있다. 공허한 신스사운드와 조용한 호흡에서 증폭되는 구성을 통해 서로가 서로의 우주임을 표현한 것이 특징이다.이 곡은 원위의 아이덴티티를 담은 '우주 시리즈'의 연장선에 있는 노래로, 웅장하면서도 다이내믹한 사운드가 리스너들에게 긴 여운을 선사한다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 다섯 멤버의 과거와 현재의 모습이 교차돼 보여진다. 가족, 친구, 연인 등과의 행복했던 순간들을 떠올리던 멤버들은 이내 같은 공간에서 밴드 퍼포먼스를 펼친다. 원위만의 자유분방하면서도 쾌활한 에너지를 녹여냄은 물론, 한층 강렬하고 역동적인 밴드 퍼포먼스를 펼칠 예정이어서 기대를 모은다.이외에도 'Planet Nine : VOYAGER'에는 멤버 전원의 자작곡이 수록됐다. 서정적인 이야기로 따스한 위로를 전하는 '우물 속 작은 아이 (Envision_)'를 비롯해 몽환적인 사운드에 펑크와 노이즈를 섞어내 환상적인 감각을 배가한 '꿈속에서 놓친 너, 옅은 잠결에 흐르길 (Montage_)', 세상을 지배하는 차별과 혐오를 우리의 색으로 뒤덮겠다는 당찬 포부를 담은 '시발점 (Trigger_)', 모든 사람에게는 필연적으로 정해진 궤도가 있음을 어쿠스틱 기타로 녹여낸 '궤도 (Orbit_)', 특별한 사람에게 나의 전부를 선물하고픈 마음을 담은 '선물할게요 (From_)' 등 다양한 장르의 음악이 담겼다.원위는 전작 'Planet Nine : Alter Ego' 발매 이후 7개월 만에 신보 'Planet Nine : VOYAGER'를 발표, 원위표 신비롭고 몽환적인 '우주 시리즈'를 이어간다. 원위만의 행성에서 새로운 발걸음을 내딛는 다섯 멤버의 설렘 가득한 이야기들을 각 트랙에 녹여내 5인 5색 다채로운 매력의 정점을 찍을 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr