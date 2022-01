'SM 프로젝트 유닛' GOT the beat, 화제의 '스텝 백' 베일 벗는다

SM 프로젝트 유닛 GOT the beat(갓 더 비트)의 신곡 '스텝 백(Step Back)'이 오늘(3일) 공개된다.GOT the beat의 신곡 '스텝 백'은 오늘 오후 6시 각 음원 사이트에서 발매된다.GOT the beat는 SM 소속 여성 아티스트들이 테마별로 새로운 조합의 유닛을 공개하는 프로젝트 ‘Girls On Top(GOT)’(걸스 온 탑)의 첫 유닛으로, 보아를 비롯해 소녀시대 태연과 효연, 레드벨벳 슬기와 웬디, 에스파 카리나와 윈터 등 7명의 멤버들로 구성되어 있다.'스텝 백'은 반복되는 베이스와 악기의 변주가 돋보이는 중독성 강한 힙합 R&B 곡으로, 히트메이커 유영진과 미국 유명 프로듀서 뎀 조인츠(Dem Jointz) 등이 함께 작업했다.7명 멤버들의 개성 있는 보컬과 뛰어난 가창력이 완성도를 높였다.또한 GOT the beat는 지난 1일 개최된 전 세계 무료 온라인 콘서트 ‘SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS@KWANGYA’를 통해 ‘Step Back’ 무대를 선보여 화제를 모은 만큼, 이번 신곡 역시 좋은 반응을 얻을 전망이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr