ITZY /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 첫 공식 팬미팅을 개최한다.1월 1일 JYP엔터테인먼트에 따르면 ITZY는 오는 2월 19일 오후 5시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 공식 팬미팅 'ITZY The 1st Fan Meeting "있지 믿지, 날자!"'를 열고 팬들과 만난다.이번 팬미팅은 오프라인은 물론 네이버 V LIVE(브이 라이브) Beyond LIVE(비욘드 라이브) 채널에서 온라인 생중계될 예정이다.ITZY는 공식 SNS 채널을 통해 티징 포스터를 게재하고 팬미팅 콘셉트에 대한 호기심을 자극했다. 포스터 속 멤버들은 탐험가를 떠올리게 하는 스타일링을 소화하고 재기발랄한 매력을 뿜어내 눈길을 끈다.지난해 3월 20일 첫 'FAN PARTY LIVE'(팬 파티 라이브)를 진행하고 팬송 '믿지 (MIDZY)'의 리릭 비디오를 선사하는 등 팬들이 보내준 큰 사랑에 보답한 ITZY는 2022년 2월 12일 데뷔 3주년을 맞이해 팬들과 이를 기념하고 소중한 새해 첫 추억을 쌓는다.2021년 한해 동안 비활동기에도 무대 밖 일상을 담은 브이로그 시리즈, 자체 예능 시리즈 '[CSI] Codename : Secret ITZY 2'([씨에스아이] 코드네임 : 시크릿 있지 2)를 포함한 다채로운 자체 콘텐츠를 선보이고 남다른 팬사랑을 보여준 ITZY가 데뷔 첫 공식 팬미팅을 통해 다시 한번 팬들과 돈독한 유대감을 쌓을 예정이다.또한 ITZY는 새해 인사를 담은 포스터 이미지를 오픈해 팬들을 기쁘게 했다. 2021년 4월 미니 4집 'GUESS WHO'(게스 후)와 9월 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)로 그룹 자체 최고 기록을 쓰고 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에서 11위로 이름을 올렸다. 지난해 12월 22일 일본 베스트 앨범 'IT'z ITZY'(잇츠 있지)를 발매하고 현지 정식 데뷔했다. 이처럼 글로벌 인기 상승세를 탄 ITZY가 2022년 펼칠 새로운 활약은 어떨지 관심이 집중된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr