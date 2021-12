뱀뱀, 현대 무용수 느낌 물씬…'Who Are You' 맨발 퍼포먼스

가수 뱀뱀이 현대 무용수 같은 분위기를 풍겼다.지난 30일 뱀뱀의 공식 유튜브 채널에는 뱀뱀이 여성 댄서와 블랙 앤 화이트 콘셉트의 의상과 맨발인 채로 ‘Who Are You’의 퍼포먼스를 선보이는 영상이 공개됐다.데뷔 당시부터 댄서로도 훌륭한 역량을 보여왔던 뱀뱀은 유려한 실루엣이 돋보이는 퍼포먼스로 시선을 사로잡고 있다.퍼포먼스 비디오와 함께 다른 가수들이 참여한 ‘Who Are You’ 챌린지도 이어지고 있다. 특히 뱀뱀이 같은 갓세븐 멤버인 JAY B와 함께 한 챌린지는 진지하게 안무를 하던 두 사람이 갑자기 티격태격하는 모습을 보여 즐거움을 선사했다. 이와함께 여자아이들의 민니와 전소미, 산다라박, 걸그룹 비비지(VIVIZ)까지 여러 가수들의 댄스 챌린지가 이어지며 화제를 모으고 있다.뱀뱀의 두 번째 미니앨범의 시작을 알리는 프리 싱글 ‘Who Are You’는 솔로 활동을 통해 진짜 자신의 색깔을 찾게 되는 계기를 갖게 된 뱀뱀의 현재를 표현한 곡이다. 분위기 있는 뱀뱀의 보컬과 매력적인 레드벨벳 슬기의 음색을 통해 세련되면서도 감성적인 멜로디로 풀어냈다.한편 뱀뱀의 ‘Who Are You’는 국내 실시간 음원차트 1위, 21개 지역 아이튠즈 톱 송즈 차트 1위, 이틀여 만에 뮤직비디오 조회수 1000만 뷰를 돌파 등 인기를 이어가고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr