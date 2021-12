트와이스, 'What is Love?' MV 6억 뷰 돌파

그룹 트와이스의 'What is Love?'(왓 이즈 러브?) 뮤직비디오가 유튜브 6억 뷰를 돌파했다.2018년 4월 9일 공개한 '왓 이즈 러브?' 뮤직비디오는 28일 오전 5시 25분경 유튜브 조회 수 6억 건을 넘어섰다. 지난 9월 'TT'(티티) 뮤직비디오로 첫 6억 뷰를 달성하고 그룹 자체 기록을 새로 쓴 트와이스는 또 한 편의 6억 뷰 뮤직비디오를 추가했다. 이에 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 트와이스 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재하고 전 세계 팬들과 기쁨을 나눴다.미니 5집 '왓 이즈 러브?'와 동명인 타이틀곡은 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡한 곡으로 책이나 영화로만 사랑을 배운 소녀들의 호기심을 담은 가사와 트와이스의 사랑스러운 분위기가 만나 국내외 팬들의 큰 사랑을 받았다. 뮤비 속 멤버들은 유명 영화 주인공으로 변신해 특유의 밝고 건강한 에너지를 뿜어내 화제를 모았다.최근 트와이스는 유튜브에서 두각을 나타내고 있다. 12월 10일 'Heart Shaker'(하트 셰이커) 뮤비 4억 뷰, 16일 'Alcohol-Free'(알콜-프리) 뮤직비디오 2억 뷰 기록을 추가한 데 이어 28일 'What is Love?' 뮤직비디오를 6억 뷰 반열에 올리고 올해 12월에만 총 세 편의 뮤비 조회 수 기록을 갈아치웠다.2019년 9월 공개된 'Feel Special'(필 스페셜) 뮤직비디오 역시 28일 오전 8시 기준 조회 수 3억 9929만 건을 넘기고 '통산 8번째 4억 뷰' 달성을 기대케 했다. 이들은 15편의 모든 활동곡과 3편의 일본 발표곡 그리고 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈)까지, 총 19편의 뮤직비디오로 전 세계 걸그룹 중 억대 뷰 뮤비를 가장 많이 보유한 그룹으로서 명성을 이어가고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr