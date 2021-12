ITZY /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY) '워너비(WANNABE)' 뮤직비디오가 유튜브 4억 뷰를 돌파했다.21일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 지난해 3월 9일 발매된 ITZY 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미) 타이틀곡 'WANNABE' 뮤직비디오가 이날 오전 7시 48분경 유튜브 조회 수 4억 건을 넘어섰다. 이로써 ITZY는 자체 최고 기록을 경신했다.'WANNABE'는 주변의 시선에 얽매이지 않고 나만의 색깔을 보여주겠다는 'one & only ME' 메시지를 에너제틱한 사운드와 당당한 노랫말로 표현한 곡. K팝 히트 작곡팀 별들의전쟁 *(GALACTIKA *)이 곡 작업에 참여해 ITZY만의 솔직 당당한 매력을 십분 살렸다.뮤직비디오에는 세상이 정한 틀에서 벗어나 해방감을 만끽하는 멤버들의 자유로운 모습이 담겼다. 화려한 공간 속 다섯 멤버들이 펼치는 파워풀한 군무와 시그니처 '어깨춤'이 어우러져 전 세계 시청자들의 반복 재생을 자극했다.ITZY는 'K팝 퍼포먼스 최강자' 수식어에 걸맞은 완벽 퍼포먼스로 국내외 팬들을 사로잡고 있다. 지난 11월 20일 정규 1집 타이틀곡 'LOCO'(로꼬) 뮤비가 1억 뷰를 넘기며 데뷔곡 '달라달라'부터 'ICY(아이씨)' 'WANNABE' 'Not Shy'(낫 샤이) '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝) 'LOCO'까지 모든 활동곡을 억대 조회 수 반열에 올렸다.한편 ITZY는 오는 22일 일본 베스트 앨범 'IT'z ITZY'(잇츠 있지)를 발매하고 현지 정식 데뷔한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr