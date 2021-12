에스파 'Dreams Come True' 재해석, 원조 요정 바다 깜짝 출연

그룹 에스파(aespa)가 새롭게 선보이는 리메이크 곡 ‘Dreams Come True’(드림스 컴 트루) 작업기가 공개된다.에스파의 ‘Dreams Come True’는 오는 20일 오후 6시 각 음원 사이트에서 만날 수 있다.‘Dreams Come True’는 S.E.S.가 1998년 발표한 정규 2집 타이틀 곡을 에스파 버전으로 재해석한 곡. 원곡의 신비롭고 몽환적인 사운드에 에스파만의 영(Young)한 에너지와 힙합 바이브가 더해졌으며, 보아(BoA)가 프로듀싱은 물론, 안무, 비주얼까지 모든 부분에 적극 참여해 곡의 완성도를 한층 더 높였다.이에 보아와 에스파가 함께하는 ‘Dreams Come True’ 리메이크 작업 과정을 담은 유튜브 오리지널 콘텐츠도 오는 23일 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 공개될 예정이다.더불어 원곡 가수이자 가요계 대선배인 S.E.S.의 바다도 이번 유튜브 오리지널 콘텐츠에 출연, 직접 곡에 대한 조언을 해줄 예정이어서 기대감을 더한다.이번 곡은 SM과 유튜브가 지난 20여 년간 SM이 직접 프로듀싱한 레전드 아티스트들의 다양한 뮤직비디오와 음원을 디지털 플랫폼에 적합한 상태로 업스케일링 및 리마스터링해 선보이는 ‘리마스터링 프로젝트’의 일환으로 선보이는 것으로, 음악 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr