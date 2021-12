사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) '스테이(STAY)' 뮤직비디오가 유튜브에서 3억 뷰를 돌파했다. 이는 통산 16번째 3억 뷰다.12일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크 'STAY' 뮤직비디오는 이날 오전 0시 46분께 유튜브 조회수 3억 회를 넘어섰다. 지난 2016년 11월 1일 공개된 지 약 5년 1개월 만이다.이로써 블랙핑크는 지금까지 발표한 모든 타이틀곡 뮤직비디오를 포함, 총 32편의 억대 뷰 영상 중 절반을 3억뷰 이상 콘텐츠로 채우게 됐다.앞서 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU, 17억뷰)' 'Kill This Love'(14억뷰), '붐바야'(13억뷰) '마지막처럼'(11억뷰) 'How You Like That'(10억뷰), '불장난'(7억뷰) '휘파람'(7억뷰) 'Ice Cream'(6억뷰) 'Lovesick Girls'(5억뷰) 뮤직비디오가 3억뷰 고지를 밟은 바 있다.'STAY'는 블랙핑크의 두 번째 디지털 싱글 ‘'스퀘어 투(SQUARE TWO)' 더블 타이틀 곡 중 하나. 기타 리프와 스트링이 인상적인 어쿠스틱 포크 팝 장르로 '누군가 내 옆에 있어줬으면 하는' 애절한 감정이 잘 표현된 노래다.발매 당시 또 다른 타이틀곡인 '불장난'과 함께 국내외 주요 음원 차트 정상을 번갈아 차지했다. 화려한 퍼포먼스 없이 오로지 블랙핑크 멤버들의 목소리와 음악 자체만으로 이룬 성과라 그 의미가 컸다.뮤직비디오 역시 강렬한 퍼포먼스 중심의 구성과 연출로 인기를 끈 기존 작품들과 달리 블랙핑크 4인 멤버의 쓸쓸한 감성 연기가 담겨 글로벌 음악팬들로부터 호평받았다.한편 블랙핑크의 유튜브 채널 영상 콘텐츠 누적 조회수는 215억 회 이상을 기록 중이며 구독자 수는 현재 7040만 명을 넘어섰다. 이는 전 세계 남녀 아티스트를 통틀어 가장 많은 숫자다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr