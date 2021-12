사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 '하트 셰이커(Heart Shaker)' 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 4억 뷰를 돌파했다.지난 2017년 12월 11일 공개된 정규 1집 리패키지 앨범 '메리 앤 해피(Merry & Happy)' 타이틀곡 'Heart Shaker' 뮤비는 지난 10일 오후 5시 58분경 유튜브 4억 뷰를 달성했다.이로써 트와이스는 '티티(TT)' '라이키(LIKEY)' '왓 이즈 러브?(What is Love?)' '치어 업(CHEER UP)' '팬시(FANCY)' '우아하게(OOH-AHH하게)'를 잇는 '통산 일곱 번째 4억 뷰' 기록을 세웠다.'Heart Shaker'는 마음을 송두리째 흔들어버린 상대를 향해 먼저 다가가는 모습을 담은 곡. 매력이 넘치는 귀여운 가사 "난 쯔위라고 해" "바보처럼 안 기다려 내가 말할래 반해버렸다고" 등으로 많은 사랑을 받았다.최근 트와이스는 첫 영어 싱글 '더 필즈(The Feels)' 뮤직비디오가 유튜브 1억 뷰를 돌파해 데뷔곡 'OOH-AHH하게'부터 'Alcohol-Free'(알콜-프리)까지 15편의 모든 활동곡과 3편의 일본 발표곡이 더해져 총 19편의 뮤비를 억대 조회 수 반열에 올리는 데 성공했다.특히 이는 전 세계 걸그룹 중 1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유 기록으로 화제를 모았다. 기세를 이어 'Alcohol-Free' 뮤비는 11일 오전 기준 유튜브 조회 수 1억 9862만 회를 넘어서며 2억 뷰 돌파를 향해 인기 행진 중이다.한편 트와이스는 올연말을 팬들과 함께 보낸다. 오는 15일에는 일본에서 아홉 번째 싱글 'Doughnut'(도넛)을 발표한다. 12월 24일부터 26일까지는 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')의 첫 공연을 연다. 2022년 2월에는 로스앤젤레스를 시작으로 오클랜드, 댈러스, 애틀랜타, 뉴욕 등 미국 5개 도시에서 공연을 이어간다. 또한 향후 콘서트 개최 지역을 추가 발표할 예정으로 국내외 원스(팬덤명: ONCE)들의 기대를 모으고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr