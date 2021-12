에스파 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 부른 '넥스트 레벨(Next Level)'이 영국 매거진이 선정한 '2021년 베스트 송 50'에 이름을 올렸다.8일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 영국 유명 음악 전문 매거진 NME는 최근 공식 홈페이지를 통해 '2021년 베스트 송 50'를 선정, 발표했다. 에스파는 'Next Level'로 45위에 랭크, K팝 걸그룹 중 유일하게 이름을 올렸다.NME는 "K팝 신인 에스파는 '블랙 맘바(Black Mamba)'와 '포에버(Forever)'로 데뷔했다. 'Next Level' 이야말로 그들이 진정으로 도달한 순간이다"고 호평했다.또한 에스파는 이날 방송된 미국 Comedy Central 채널의 심야 코미디 토크쇼 '더 데일리 쇼 위드 트레버 노아(The Daily Show with Trevor Noah)'에 출연해 재치있는 입담을 자랑했다.'해외 셀러브리티 투어 가이드' 코너의 호스트 로이 우드 주니어는 에스파에 대해 "K팝 슈퍼스타 그룹 에스파는 가상과 현실을 오가는 세계관으로 K팝에 큰 변화를 가져왔다"고 소개했다.한편 에스파는 오는 9일(한국시간 10일) 방송되는 미국 Fox 채널 데이타임 토크쇼 'The Nick Cannon Show'에 출연한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr