김호중 /사진제공=생각엔터테인먼트

가수 김호중이 군백기에도 제36회 골든디스크 어워즈에 노미네이트 됐다.8일 골든디스크어워즈에 따르면 김호중은 36회 골든디스크 어워즈 음반 부문에 후보로 이름을 올렸다. 36회 골든디스크 어워즈는 지난해 11월부터 2021년 11월 중순까지 발매된 음원과 음반을 심사해 수상하는 어워즈.김호중의 'The Classic Album I-My Favorite Arias'가 골든디스크 어워즈 음반 부문 후보에 이름을 올렸다. 'The Classic Album I-My Favorite Arias'은 2020년 12월 11일 발매된 앨범으로 테너 김호중이 바치는 헌사다.또한 'The Classic Album I-My Favorite Arias'은 초동 판매량 26만 장을 기록, 함께 공개된 'THE CLASSIC ALBUM-My Favorite Songs' 역시 25만 장을 기록하며 두 앨범 합산 51만 장이라는 압도적인 초동 기록을 내세우기도 했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr