임영웅 /사진제공=장봉영 작가

가수 임영웅 단독쇼 'We're HERO 임영웅' 편성 날짜가 확정됐다.8일 KBS는 "임영웅 단독쇼 'We're HERO 임영웅' 방송 일자를 오는 26일 일요일 밤 9시 15분으로 확정지었다"고 밝혔다.'We're HERO 임영웅'에서는 큰 사랑을 받고 있는 '사랑은 늘 도망가'를 비롯해 다양한 곡을 만날 수 있다.임영웅은 올 한 해 대미를 장식할 KBS와의 특급 컬래버레이션 'We're HERO 임영웅'으로 즐거움을 선사하는 동시에 2021년 마지막 일요일 밤을 시청자들과 함께 보낸다.또한 임영웅은 Mnet '스트릿 우먼 파이터'를 통해 많은 관심을 받은 댄스 크루 훅(HOOK)과 함께한 사연까지 전하며 올 연말 최고의 선물을 대중에게 건넬 예정이다.KBS 송년특집 'We're HERO 임영웅'은 '평범한 일상을 살아가는 우리 모두가 영웅이다'라는 공연의 슬로건을 전한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr