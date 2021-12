동방신기 최강창민 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 동방신기 최강창민이 일본 새 미니 앨범 '휴먼(Human)'을 공개한다.7일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 최강창민 일본 새 미니앨범 'Human'은 오는 8일 현지 음반 발매된다. 한국과 일본을 비롯한 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 음원이 공개된다.타이틀 곡 'Human'은 강렬한 사운드와 호소력 짙은 보컬이 어우러진 곡으로 최강창민이 작사에 참여했다. 모두가 아픔과 고독이 있지만 그렇기에 지금 우리에게 필요한 건 사랑이라는 메시지를 한국어, 일본어, 영어 등 3개 언어로 표현했다.이번 앨범에는 최강창민의 부드러우면서도 힘있는 보컬을 만날 수 있는 '돈트 렛 미 다운(Don't Let Me Down)' 흥겨운 업 템포 라틴 장르의 '유 라이트 마이 문(You Light My Moon)' 슬픈 멜로디가 인상적인 시티팝 'もう愛してると言えない(모우 아이시테루토 이에나이/더 이상 사랑한다고 말할 수 없어)' 가수 코린 베일리 래의 히트곡을 재해석한 '풋 유어 레코즈 온(Put Your Records On)' 드라마틱한 전개가 인상적인 발라드 곡 '오버(Over)' 등이 담겼다.더불어 음반에는 한국 첫 솔로 앨범 타이틀 곡 '초콜릿(Chocolate)' 일본어 버전, 일본 솔로 앨범 수록곡 '골드 더스트(Gold Dust)' 영어 버전 등 2곡이 추가 수록됐다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr