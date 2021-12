이효리 /사진제공=CJ ENM

스트릿 우먼 파이터 크루 /사진제공=CJ ENM

'2021 MAMA(2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)' 호스트 이효리가 Mnet '스트릿 우먼 파이터' 8개 크루 모든 멤버들과 함께 특별한 합동 무대를 예고했다.6일 '2021 MAMA' 측에 따르면 이효리와 '스트릿 우먼 파이터(이하 스우파)' 크루들이 K-POP이라는 언어를 통해 국가, 인종, 세대의 벽을 넘어 편견 없이 서로의 가치를 존중하고 전세계가 더 큰 하나가 되는 강력한 음악의 힘을 경험하게 한다는 'MAKE SOME NOISE' 콘셉트를 바탕으로 '다같이 신나게 춤추자! 우리만의 무대를 즐기자!'는 의미를 담은 무대를 꾸밀 예정이다.MAMA 최초 여성 호스트이자 지난 20년간 최정상의 위치를 지켜온 최고의 슈퍼스타 이효리와 전국을 댄스 열풍으로 몰아넣으며 최고의 인기를 구가하고 있는 '스우파' 크루들의 콜라보 공연 소식에 팬들의 기대감이 고조되고 있는 상황이다.앞서 '2021 MAMA' 스페셜 무대를 예고한 '스우파' 여덟 크루들은 각각 자체 제작 음원으로 공연을 펼친다. 이후 이효리와 '스우파' 크루들은 함께 무대에 올라 '2021 MAMA Special Album'에 수록될 'Do the Dance'에 맞춰 강렬하고 화려한 퍼포먼스를 선보일 계획이다. 해당 곡은 오는 11일 정오 12시에 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.한편 '2021 MAMA'는 오는 12월 11일 오후 6시부터 전 세계로 생중계 된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr