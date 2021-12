송민호 (사진=YG엔터테인먼트 제공)

위너 송민호(MINO)가 솔로 컴백을 하루 앞두고 새 앨범에 담긴 전곡 맛보기 음원을 공개, 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.



YG엔터테인먼트는 6일 오전 9시 공식 블로그에 송민호의 솔로 정규 3집 "TO INFINITY." 하이라이트 벌스 프리뷰를 게재했다. 프로듀서이자 아티스트 송민호의 진면목은 물론 그의 무대까지 살짝 엿볼 수 있는 영상이다.



작은 원형 무대 위에 선 송민호는 오직 마이크 하나만을 앞에 둔 채 특유의 스웨그로 독보적인 아우라를 발산했다. 화려하고 풍성한 색채의 백그라운드와 조명은 그의 음악에 어울리는 칠을 더해 환상적인 분위기를 자아냈다.



송민호의 정규 3집 문을 연 노래는 독특한 비트 전개와 재치 있는 래핑이 돋보이는 힙합곡 'LOVE IN DA CAR'. 이어 그는 '준비 장전 그리고 발사'라는 가사가 삽입된 타이틀곡 '탕!♡'을 들려줘 리스너의 몰입도를 단박에 높였다. 중독성 넘치는 훅이 인상적이어서 완곡에 대한 음악팬들의 기대감이 한층 커진 순간이다.



다채로운 사운드 이펙팅이 가미돼 황홀한 리듬 패턴을 완성 시킨 'PYRAMID'(feat. lIlBOI, 개코)와 파워풀한 비트와 랩이 어우러진 '바른말(feat. BOBBY)'은 송민호와 피처링 군단의 재미 있는 시너지를 기대하게 만들었다.



'KILL' '뭐' '궁금해'는 송민호의 섹시하면서도 몽환적인 매력이 잘 살아나 듣는 이의 심장을 뛰게 했고, 따뜻한 악기 사운드와 담백한 보컬이 조화를 이룬 'ㅊ취했'(feat. sogumm) 'LOSING U' '이별길에서'(feat. 선우정아) 등은 그의 한층 넓어진 음악 스펙트럼을 예고했다.



송민호가 전곡 작사, 작곡에 참여한 정규 3집 "TO INFINITY." 음원은 오는 12월 7일 오후 6시 공개된다. 음악뿐 아닌 패션, 미술 분야에서도 남다른 예술성을 발휘하며 두각을 나타내온 송민호이기에 글로벌 팬들의 큰 관심이 쏠리고 있는 상황. 분홍색 퍼와 화려한 액세서리를 착용한 송민호의 컴백 D-1 포스터 또한 예사롭지 않아 그의 무대를 기다리게 만들었다.



YG 측은 앞서 "송민호가 수많은 작업물 가운데 최고의 트랙만을 선별, 틀에 얽매이지 않는 자신만의 예술성을 가감 없이 펼쳤다. "TO INFINITY."라는 앨범명처럼 그의 무한한 잠재력과 가능성을 확인할 수 있을 것"이라고 자신했다.



한편 송민호는 음원 발매 당일인 7일 오후 5시부터 네이버 V LIVE와 틱톡에서 동시 중계되는 '카운트다운 라이브'로 팬들과 먼저 만날 계획이다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr