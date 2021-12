'아이돌' (사진=JTBC스튜디오 제공)









JTBC 월화드라마 ‘아이돌’의 OST Part.5가 공개된다.

JTBC 월화드라마 ‘IDOL [아이돌: The Coup]’ (이하‘아이돌’) OST Part.5타이틀곡 ‘빛으로: We Rise’를 비롯해 ‘Remember Me (리멤버 미)’, ‘Always (얼웨이즈)’, ‘Cause your love (커즈 유어 러브)’까지 총 네 곡이 6일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

먼저 ‘아이돌’ OST Part.5의 타이틀곡 ‘빛으로: We Rise’는 극 중 걸그룹 코튼캔디(Cotton Candy)의 다채로운 면면을 담아낸 곡이다. 서정적인 피아노 사운드에서 파워풀한 훅으로 이어지는 구성 위로 5인 5색의 보컬이 절묘하게 맞물려 강렬한 희망의 메시지를 전한다. 꿈을 향해 떠나는 여정의 모든 순간이 아름다운 추억으로 간직되길 바라는 멤버들의 소망 또한 밀도 있게 풀어내며 앞서 발매된 ‘선물(White Day)’ ‘Honest (어니스트)’와는 또 다른 색깔을 선사한다.

‘Remember Me’는 ‘경우의 수’ ‘한 번 다녀왔습니다’ 등 다수의 드라마 OST를 통해 프로듀싱 능력을 증명한 라엘(Ra.L)이 작곡·작사·편곡에 이어 보컬로 참여한 곡으로 특유의 몽환적인 보이스가 돋보인다. ‘Always’는 미니멀한 사운드와 개성 넘치는 음색이 조화롭게 어우러져 지금 모습 그대로 영원히 함께하고 싶은 멤버들의 소망과 우정을 노래한다. ‘Cause your Love’는 함께했던 연인들의 지나간 추억과 고난을 솔직한 고백 어투로 담담하게 전하는 어쿠스틱 발라드 장르의 곡이다.

‘아이돌’ OST Part.5는 우정과 사랑, 꿈 등 다채로운 키워드를 색채 짙은 보컬들의 합으로 풀어내며 듣는 이들의 감성을 한껏 자극한다. 특히 OST 네 곡을 관통하는 벅찬 사운드와 추억을 되짚는 노랫말은 극의 전개에 깊이감을 더하며 청춘들에게 희망적인 메시지를 전한다.

한편 JTBC 월화드라마 ‘아이돌’은 실패한 꿈과 헤어지지 못하는 이들을 위한 아주 특별한 안내서로 당당하게 내 꿈에 사표를 던지는 청춘들의 이야기를 담아내며 매주 월, 화요일 오후 11시에 방송된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr