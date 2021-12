(사진=RBW)

마마무 문별이 내년 1월 솔로로 컴백한다.



소속사 RBW 측은 "소속 아티스트 문별이 2022년 1월 솔로 앨범을 발표한다. 앨범 형태는 미니앨범으로, 전작 'DARK SIDE OF THE MOON' 발매 이후 1년 11개월 만에 선보이는 신보인 만큼 이제껏 볼 수 없던 문별의 색다른 매력과 감성을 담아냈다"라고 밝혔다.



이와 함께 문별은 오늘(6일) 0시, 신보 발매를 알리는 커밍순 포스터를 공개해 팬들에게 뜨거운 반응을 얻고 있다.

사진 속 얼굴 한쪽이 베일에 가려진 가운데, 문별은 금발 헤어스타일에 민소매 터틀넥을 입고 도회적인 매력을 뽐내 눈길을 끈다. 'DARK SIDE OF THE MOON' 활동을 통해 선보였던 중성적인 매력과는 180도 다른 세련된 여성미가 신보에 대한 기대감을 고조시킨다.



문별의 솔로 컴백은 2020년 2월 발매된 미니 2집 'DARK SIDE OF THE MOON' 이후 1년 11개월 만이다. 당시 문별은 솔로 앨범임에도 초동 판매량 6만 6천 장을 기록했고, 전 세계 10개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 TOP5에 진입하며 K팝 대표 아이돌다운 뜨거운 인기를 과시했다.

특히, 문별은 내면의 선과 악을 각각 '문스타'와 '몬스터'로 형상화한 1인 2얼굴 콘셉트로 많은 사랑을 받았다. 수트와 제복, 밀리터리 룩을 입고 파워풀한 퍼포먼스를 펼쳤던 바, 신보로 또 어떤 무대를 선보일지 궁금증이 쏠린다.



문별은 그간 카리스마 넘치는 랩은 물론 매력적인 보컬과 뛰어난 퍼포먼스 실력을 갖춘 다재다능한 아티스트로 활약해왔다. 마마무 앨범의 랩 메이킹은 물론 꾸준히 곡 작업에도 참여하며 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다.

최근에는 네이버 NOW. 라이브쇼 'studio문나잇'의 호스트로서 수준급 진행력을 인정받은 데 이어 SBS '골 때리는 그녀들'에도 합류하며 본업인 음악 활동을 비롯해 다방면에서 종횡무진 활약을 이어오고 있다.



한편 문별은 내년 1월 세 번째 미니앨범을 발표하고 솔로로 전격 컴백한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr