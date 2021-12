정엽 'Tonight' 티저 (사진=뮤비 영상 캡처)

브라운아이드소울 정엽의 신곡 ‘Tonight’ 뮤직비디오 주인공으로 배우 박기웅이 출연한다.

정엽은 지난 2일 공식 SNS 채널을 통해 오는 6일 오후 6시에 발매되는 신곡 ‘Tonight (Single Edition 4)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.

서정적인 멜로디로 시작되는 티저 영상에는 아늑한 분위기를 자아내는 공간에서 사랑하는 사람과의 추억이 담긴 영상을 감상하고 있는 배우 박기웅의 모습이 담겨 있다. 한참동안 영상을 바라보던 박기웅은 이내 은은한 미소를 지어 보는 이들에게 기분 좋은 설렘을 불러일으킨다.

정엽의 신곡 ‘Tonight (Single Edition 4)’은 앞서 봄을 담은 ‘Waltz For You’, 여름을 달린 ‘DRIVE (Feat. Leellamarz)’, 따스한 가을 감성의 ‘Look at the Sky’에 이은 사계절 싱글 에디션의 대단원을 마무리하는 곡이다.

특히 이번 싱글은 곧 다가오는 크리스마스 시즌에 어울리는 따스하고 로맨틱한 분위기가 담긴 것으로 알려져 한층 더 기대를 모은다.

지난 4월 정엽은 ‘Waltz For You’를 발매하며, 따스한 봄의 설렘을 전했다. 이어 여름 분위기를 한껏 살려낸 서머송 ‘DRIVE(Feat. Leellamarz)’, 60년대 모타운 사운드 기반의 소울 그루브가 돋보이는 ‘Look at the Sky’를 발표하며 다채로운 음악성을 들려줘 리스너들로부터 호평을 받았다.

정엽은 최근 SBS 금토드라마 ‘원더우먼’ OST Part.2 ‘안아줄게요’의 가창자로 참여해 감미로운 목소리와 따뜻한 감성으로 시청자들의 공감을 이끌었다. 특히 독보적인 감성이 깃든 보컬을 통해 극 중 캐릭터들이 갖고 있는 외로움과 아픔을 한층 더 배가시켰다는 평을 받았다.

한편 정엽의 ‘Tonight (Single Edition 4)’는 오는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 공개될 예정이다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr