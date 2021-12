아델 / 사진제공=소니뮤직

팝스타 아델이 빌보트 차트를 쓸었다.아델의 새 앨범 '30'의 타이틀곡 'Easy On Me'가 빌보드 싱글 차트 1위를 재탈환했다.더불어 수록곡 'Oh My God'도 5위에 자리하며 아델은 이번주 빌보드 싱글 차트 Top10에 두 곡을 올려놨다.아델은 새 앨범 '30'의 발매 직후 빌보드 싱글 차트와 앨범 차트에서 동시에 1위를, 영국 UK 싱글 차트에서는 7주 연속 1위를 기록하며 연일 자신이 세운 기록을 스스로 갱신하고 있다.특히 국내에서도 발매 직후 온오프라인 앨범 판매량 1위를 비롯, 음원 차트에서도 높은 성적을 거두며 빠르게 플래티넘 레코드 기록을 달성하는 기염을 토했다.또한 지난달 30일 MBC 창사 60주년 특집으로 방영된 '원 데이 위드 아델' 또한 국내 많은 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 방송 직후 아델과 'Easy On Me' 등은 각종 실시간 검색어 차트 1위에 올랐다.전 세계적으로 누적 4800만 장의 판매고를 올린 아델은 이 시대 가장 성공한 영국 아티스트로 꼽힌다. 지금까지 무려 15 차례의 그래미 어워즈 수상, 9회의 브릿 어워즈 수상, 18회의 빌보드 어워즈 수상, 2회의 IVOR 수상에 이어 골든 글로브와 아카데미 어워즈를 포함한 5회의 AMA 수상 기록을 세운 바 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr