세븐틴 /사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 세븐틴의 일본 신곡 '아이노치카라' 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.세븐틴은 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 2021년 "Power of 'Love'" 프로젝트를 마무리하는 일본 스페셜 싱글 '아이노치카라' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저 영상은 시작과 동시에 새하얀 설원이 펼쳐졌다. "우리들의 이야기다"라는 원우의 내레이션이 이어져 궁금증을 자극했다. 약 30초 분량의 영상을 세븐틴 멤버들의 독보적인 비주얼과 분위기로 꽉 채웠다.'아이노치카라'는 겨울처럼 춥고 힘든 상황에서도 우리 모두의 사랑의 힘이 있다면 따뜻한 봄이 찾아올 것이라는 응원과 위로의 메시지가 담겼다. 이는 세븐틴의 첫 윈터 송이자 일본 오리지널 곡 중 첫 발라드 곡이다.'아이노치카라'는 삶에서 마주할 수 있는 다양한 사랑의 순간에 대해 이야기 했던 2021년 "Power of 'Love'" 프로젝트의 대미를 장식하는 작품인 만큼 세븐틴이 항상 응원을 보내주는 캐럿(팬클럽 명)에게 보내는 사랑을 노래한다.또한 2019년 1월 발매된 미니 6집 'YOU MADE MY DAWN'의 타이틀곡 'Home'과 2019년 9월 발매된 정규 3집 'An Ode'의 수록곡 'Snap Shoot'이 일본어 가사로 번안되어 수록됐다.세븐틴은 최근 온라인 생중계된 'SEVENTEEN CONCERT ' 재팬 에디션을 통해 '아이노치카라' 무대를 선공개했다.한편 '아이노치카라'는 오는 12월 8일 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr