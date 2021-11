뉴이스트 /사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 뉴이스트기 오프라인 콘서트의 포문을 연다.26일 소속사 플레디스엔터테인먼트는 "뉴이스트가 이날부터 오는 28일까지 총 3일 간 서울 잠실 실내체육관에서 NU'EST CONCERT 'THE BLACK'을 개최, 오랜만에 팬들과 직접 만나는 자리를 통해 뜻깊은 시간을 보낼 예정"이라고 밝혔다.약 2년 7개월 만에 개최되는 뉴이스트의 단독 콘서트 'THE BLACK'은 지난 정규 2집 'Romanticize'의 수록곡 'BLACK' 가사인 "세상의 모든 색이 모여 검은색이 되는 것처럼"에서 착안해 이들이 가지고 있는 모든 색과 다양한 매력을 집약한다.또한 뉴이스트는 오프라인 개최 소식만으로도 뜨거운 기대감을 불러일으킨 가운데 티켓 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록하며 높은 인기를 과시했다.이처럼 뉴이스트는 오랜만에 콘서트 개최를 앞두고 있는 만큼 그동안 보여주지 못했던 앨범 수록 곡 무대들의 최초 공개한다. 뿐만 아니라 개인부터 단체까지 다채로운 색을 지닌 자신들만의 깊어진 음악적 스펙트럼을 보여줄 수 있는 무대를 준비했다.한편 뉴이스트는 26일부터 28일까지 총 3일 간 서울 잠실 실내체육관에서 NU'EST CONCERT 'THE BLACK'을 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr