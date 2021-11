플라이 투 더 스카이 ‘Day By Day’ 리마스터 뮤직비디오 이미지 /사진제공=SM엔터테인먼트

플라이 투 더 스카이(FLY TO THE SKY)의 데뷔곡 '데이 바이 데이(Day By Day)' 리마스터 뮤직비디오가 공개된다.23일 SM엔터테인먼트(이하 SM)가 '리마스터링 프로젝트'로 선보이는 플라이 투 더 스카이 'Day By Day' 리마스터 뮤직비디오. 이는 오는 25일 오전 10시 유튜브 SMTOWN 채널에서 공개될 예정이다.'Day By Day'는 플라이 투 더 스카이가 1999년 발표한 정규 1집 타이틀 곡. 발표 당시 연말 시상식 신인상을 수상하는 등 성공적인 데뷔를 알린 바 있다.이번 리마스터 뮤직비디오는 곡의 아련한 감성과 신비로운 비주얼은 물론, 앨범에 수록된 '인트로(Intro)'의 댄스 브레이크까지 고화질 영상으로 만날 수 있다.또한 SM은 '리마스터링 프로젝트'를 통해 지난 20여 년간 SM이 프로듀싱한 레전드 아티스트들의 뮤직비디오와 음원을 디지털 플랫폼에 적합한 상태로 업스케일링 및 리마스터링해 선보이고 있다. 이와 관련된 특별한 오리지널 콘텐츠도 추후 공개할 예정이다.한편 SM과 유튜브가 함께 하는 '리마스터링 프로젝트'는 전 세계적인 K-POP의 부흥을 맞아 K-POP 역사를 재조망하고 한국 음악 업계 성장에 기여하고자 기획된 프로젝트. 300여 편 이상의 뮤직비디오와 음원 등을 한층 선명한 영상과 고음질 음악으로 업그레이드해 선보일 계획이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr