SF9 /사진=조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr

그룹 에스에프나인(SF9)이 4개월 만에 컴백하는 소감을 밝혔다.SF9은 22일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 앨범 10집 'RUMINATION' 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.'TURN OVER' 후 4개월 만에 컴백하는 SF9의 새 앨범 'RUMINATION'은 SF9의 '글로리(9lory)' 세계관 프리퀄이다. '9lory' 이전 현실 세계에 흩어져 있던 SF9 아홉 명의 히스토리를 그린다.영빈은 "4개월 만에 판타지(팬클럽 이름)와 대중분들에게 신곡을 보여드릴 수 있어서 기쁘다. 멤버들이 연극, 뮤지컬, 드라마, 영화 등 다양한 분야에서 활동 했었다"라며 "이번 단체 활동은 저희에게 의미가 깊다. 멋진 활동으로 보답하는 SF9이 되겠다"라고 소감을 밝혔다.'트라우마(Trauma)'는 그룹 아이덴티티인 치명적인 섹시함의 결정판이 될 전망이다. 트라우마에 갇히지 않고 새로운 차원으로 나아갈 SF9의 모습을 담았다. 특히 이번 앨범에 SF9 멤버 전원이 전곡 작업에 참여했다.'Trauma' 외에도 'Memory' 'Dreams' 'Gentleman' '잠시 (On And On)' 'Scenario' '오늘이라서(For Fantasy)'까지 총 7곡이 수록됐다.인성은 "'트라우마'는 역대급 노래다. 트라우마에 갇히지 않고 새로운 차원으로 갈 저희 모습을 담았다. 또 직관적인 퍼포먼스를 많이 준비했다. 멤버들도 치명적인 매력을 업그레이드 시켰다"라고 귀띔해 기대감을 높였다.SF9은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 'RUMINATION'를 발매한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr