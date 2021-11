사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 정규 1집 타이틀곡 'LOCO'(로꼬) 뮤직비디오로 '6연속 1억 뷰'를 달성했다.22일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 지난 9월 24일 오후 1시 발매된 ITZY 첫 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)의 타이틀곡 'LOCO' 뮤직비디오는 11월 20일 오후 8시 17분경 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파했다.이로써 ITZY는 데뷔곡 '달라달라'부터 '아이씨(ICY)' '워너비(WANNABE)' '낫 샤이(Not Shy)0, '마피아 인 더 모닝(마.피.아. In the morning) 'LOCO'까지 총 여섯 편의 작품을 억대 뷰 반열에 올놨다.'LOCO' 뮤직비디오는 화려한 색감과 공간 구성이 국내외 K팝 팬들의 시선을 붙잡았고, 중독성 있는 멜로디에 맞춰 추는 정열의 퍼포먼스로 보는 재미를 한층 높였다. 공개 사흘 만에 유튜브 조회 수 3000만 뷰, 일주일 만에 7000만 뷰 넘어서며 높은 인기를 증명했다.ITZY는 데뷔 첫 정규 음반 'CRAZY IN LOVE'로 미국 빌보드에서 자체 최고 성적을 거뒀다. 10월 9일 자 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 11위로 진입해 자체 최고 성적을 달성했다. 또 다른 메인 차트인 '아티스트 100'에서는 기존 기록을 무려 87계단 끌어올린 12위에 안착했다. 이어 10월 16일 자 '빌보드 200'에서 99위에 랭크돼 2주 연속 빌보드 3대 메인 차트에 이름을 올리고 '글로벌 커리어 하이'를 달성했다.호성적에 힘입어 ITZY는 오는 12월 22일 일본에서 베스트 앨범 '잇츠 있지(IT'z ITZY)'를 발매하고 현지 정식 데뷔한다. 예약 판매 중인 해당 음반은 11월 1일 기준 일본 아마존 아시안팝 인기 랭킹과 신착 랭킹 1위에 올랐고, 3일 기준 타워레코드 데일리 예약 차트에서 2위, 3위, 7위를 차지했다. 지난 1일 선공개된 'WANNABE -Japanese ver.-'(워너비 일본어 버전) 음원은 3일 기준 레코초크 K팝 데일리 차트와 라인뮤직 송 K팝 데일리 톱 100 차트 2위를 기록하는 등 정식 데뷔 전부터 뜨거운 응원을 얻고 있다.ITZY는 지난 12일 일본 대표 음악 프로그램인 TV아사히 '뮤직 스테이션'(엠스테)에 최초 출연해 'WANNABE -Japanese ver.-' 무대를 펼치고 시청자들에게 강렬한 첫인상을 남겼다. 특히 일본 정식 데뷔 전 가장 빠른 속도로 '엠스테'에 출연한 K팝 아티스트로서 의미를 더했다. 기세를 이어 오는 25일에는 니혼TV의 아침 프로그램 '슷키리'에 등장해 스페셜 퍼포먼스를 공개한다. 매 앨범 발매마다 자체 최고 기록을 쓰며 'K팝 4세대 대표 걸그룹'의 존재감을 빛내고 있는 ITZY가 월드와이드 영향력을 더욱 확장할 것으로 기대를 모은다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr