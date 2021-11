사진제공=RBW

밴드 원위(ONEWE)가 신곡의 콘셉트 포토 공개를 완료했다.원위는 최근 공식 SNS를 통해 데모 앨범 'STUDIO WE : Recording #2'의 타이틀곡 '별 (STAR)'의 단체 및 개인 콘셉트 포토를 잇달아 선보였다.공개된 사진에는 차분한 분위기의 스튜디오를 배경으로 원위가 블렉 레더와 화이트&그레이 슈트 스타일링으로 멋을 낸 모습이 담겼다. 다채로운 매력을 아우르며 원위만의 콘셉트 소화력을 보여줬다.특히 문 틈 사이로 별빛이 쏟아지는 듯한 연출은 앞서 공개된 광활한 우주 속 은하계를 연상케 하는 첫 번째 콘셉트 포토와도 연결돼 원위의 신곡 '별 (STAR)'을 향한 기대감을 더욱 고조시켰다.이처럼 원위는 신곡 '별 (STAR)'을 통해 '우주 시리즈'를 이어가는 가운데, 단체 및 개인 콘셉트 포토를 통해 한층 성숙해진 비주얼과 분위기를 자랑해 궁금증을 더했다.원위는 오는 23일 신곡 '별 (STAR)'을 발표한다. '야행성'과 '소행성'을 잇는 '우주 시리즈'의 연장선에 있는 트랙이자, 내달 7일 발매를 앞둔 데모 앨범 'STUDIO WE : Recording #2'의 타이틀곡이다.원위의 이름으로 발표된 모든 곡 작업에 참여한 팀답게 이번 신곡 '별 (STAR)' 역시 멤버 용훈과 키아가 작사, 작곡에 참여해 음악적 역량을 발휘한다. RBW 사단의 히트메이커 전다운과 코코두부아빠도 합세해 원위의 매력을 최고로 끌어올렸다.데모 앨범 'STUDIO WE : Recording'은 원위의 작업물들이 빌드업되는 과정을 그린 시리즈로, 곡에 대한 원위의 첫 아이디어를 스케치한 최초의 가이드 버전을 수록한 앨범이다. 곡이 완성되기까지의 시작을 담아 내 원위의 자연스럽고 진솔한 모습을 만날 수 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr