사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 투모로우바이투게더가 5개 앨범을 연달아 일본 오리콘 주간 앨범 차트 정상에 올랐다.16일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에서 투모로우바이투게더의 일본 첫 EP 'Chaotic Wonderland'가 11월 22일 자 주간 앨범 차트에서 17만 1천 장의 판매량으로 1위에 등극했다.투모로우바이투게더는 작년 5월 발매한 두 번째 미니 앨범 '꿈의 장: ETERNITY'를 시작으로 세 번째 미니 앨범 'minisode 1 : Blue Hour', 일본 정규 1집 'STILL DREAMING', 정규 2집 '혼돈의 장: FREEZE'에 이어 일본 첫 EP 'Chaotic Wonderland'까지 총 5개 앨범을 연속으로 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 올랐다.오리콘이 공식 홈페이지를 통해 게재한 기사에 따르면, 5개 앨범 연속 1위에 오른 해외 아티스트로는 방탄소년단에 이어 투모로우바이투게더가 역대 두 번째다.투모로우바이투게더의 일본 내 돌풍은 일찌감치 예견됐다. 이들은 지난 11월 9일 자 오리콘 데일리 앨범 차트에서 13만 3939장의 판매량으로 발매와 동시에 정상에 올라 총 4번 1위를 차지했다.또한 'Chaotic Wonderland'의 타이틀곡 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver](제로 바이 원 러브송)은 물론, 수록곡 Ito도 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 차트에서 강세를 보이고 있다. 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver]은 라인뮤직의 11월 10일 자 일간 톱 송 차트에 2위로 진입한 뒤 실시간 차트에서 최상위권을 유지하고 있고, 지난 3일 선공개돼 화제를 모은 Ito는 11월 10일 자 주간 톱 송 차트에서 3위에 올랐다.타이틀곡 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver]은 정규 2집 '혼돈의 장: FREEZE' 타이틀곡에 일본어 가사와 새로운 애드리브 등이 입혀진 곡으로, 일본의 인기 밴드 YOASOBI(요아소비)의 보컬 ikura로도 활동하고 있는 이쿠타 리라(幾田りら)가 피처링으로 참여했다.'Ito'는 일본 보컬 그룹 GReeeeN이 작사·작곡한 발라드 장르의 곡으로, 인연을 의미하는 '絆'을 테마로 다룬다. '絆'의 한자처럼 '반쪽(半)의 실을 가진 사람을 만나 하나의 실(糸)이 되고, 실과 실이 합쳐져 사랑(愛)이라는 더 강한 실이 된다'라는 메시지를 담고 있다.또한 TV도쿄에서 인기리에 방영 중인 드라마 '나선의 미궁 ~DNA 과학수사~'의 오프닝 테마곡이기도 하다. 투모로우바이투게더는 'Ito'로 일본 드라마 OST에 첫 참여했다.강민경 기자 kkk39@tenasia.co.kr