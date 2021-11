위키미키, '시에스타' MV 첫 번째 티저 공개...새로운 도약 예고

(사진=판타지오뮤직)

그룹 위키미키(Weki Meki)가 그림 같은 비주얼로 'Siesta'의 매력을 전했다.



위키미키(지수연, 엘리, 최유정, 김도연, 세이, 루아, 리나, 루시)는 지난 15일 오후 공식 SNS를 통해 다섯 번째 미니 앨범 'I AM ME.'(아이 엠 미) 타이틀곡 'Siesta'(시에스타)의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.



빔프로젝터 재생과 함께 시작된 이번 티저 영상 속 내추럴한 분위기의 위키미키 멤버들은 각자의 공간에서 생각과 고뇌에 잠긴 모습이다. 이어진 짧은 영상 끝에는 화려한 스타일링으로 반전 비주얼을 선사한 여덟 멤버가 다 같이 뒤를 돌며 카메라를 응시, 'Siesta' 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 고조시킨다.



'Siesta'는 20대로서 온전한 위키미키의 이야기와 매력을 담은 이번 다섯 번째 미니 앨범 'I AM ME.'의 타이틀곡으로 일렉트로닉과 딥하우스의 요소를 담은 팝 장르 곡이다. 일상 속 활력을 주는 '낮잠'이라는 뜻의 곡 제목과 걸맞게 새로운 도약을 꿈꾸는 위키미키의 포부를 느낄 수 있다.



새로운 전환점을 예고한 'I AM ME.'에는 'Siesta'를 비롯해 다채로운 장르의 총 6곡이 수록된다. 김도연은 전체적인 앨범 콘셉트 기획에 참여했고, 지수연은 'One Day'(원 데이)의 작사, 작곡에 이름을 올리는 등 앨범 곳곳에 위키미키 멤버들의 애정이 묻어 있다. 때문에 K-POP 팬들로 하여금 이전보다 더 완성도 높은 결과물을 기대하게 만든다.



한편 위키미키는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 다섯 번째 미니 앨범 'I AM ME.'를 발매하고 약 1년 1개월 만에 컴백한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr