예린 피처링 출격

10대의 기억들

김구라에 대한 심경

그리 신보 / 사진 = 브랜뉴뮤직 제공

성장형 싱어송라이터 그리(GREE)의 두 번째 EP 'HI, TEEN(하이, 틴)'이 드디어 오늘 발매된다.11일 오후, 소속사 브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 그룹 여자친구 출신 예린이 피처링으로 참여한 그리의 새 앨범 타이틀곡 '미안해 널 사랑해서'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 그리와 예린의 섬세한 표정 연기와 감미로운 목소리가 돋보이는 이 영상은 공개되자마자 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내며 관심을 집중시켰다.그리의 이번 앨범 'HI, TEEN'은 어느새 20대 중반으로 성장한 그리가 불현듯 옷장 속에 걸린 교복을 본 뒤 떠오른 10대 때의 기억과 감정들, 그리고 그때의 감성을 투영해 바라본 현재 자신의 모습까지 솔직하게 담아낸 앨범으로, 모든 수록곡들을 그리가 직접 작사, 작곡하며 진정성을 높였다는 후문이다.여자친구의 예린이 팀 활동 이후 처음으로 피처링으로 참여해 발매 전부터 많은 화제를 모았던 타이틀곡 '미안해 널 사랑해서 (Feat. 예린)'를 포함, 10대 시절 첫사랑과의 풋풋했던 추억을 담은 팝 락 장르의 곡 '교복', 바쁜 일상 속 오롯이 쉴 수 있는 소중한 공간인 집에 대한 이야기를 담은 곡 'HOME', 마지막으로 24살 그리의 가장 솔직한 감정을 담아낸 곡 '그늘 아래'까지 그리의 손길이 닿은 총 4곡의 트랙으로 구성된 이번 앨범 'HI, TEEN'은 싱어송라이터로서 한층 더 성장한 그리를 제대로 느낄 수 있는 좋은 기회가 될 예정이다.한편, 예린과의 컬래버 소식, 아버지 김구라에 대한 심경을 담아낸 수록곡 등으로 발매 전부터 많은 관심을 모았던 그리의 두 번째 EP 'HI, TEEN'은 12일 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 전격 발매된다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr