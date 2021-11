사진제공=스타쉽엔터테인먼트

6인조 신인 걸그룹 아이브(IVE)가 고퀄리티 데뷔 프로모션을 예고했다.지난 11일 오후 아이브 공식 SNS 채널을 통해 데뷔 스케줄 포스터가 공개됐다.공개된 스케줄 포스터에 따르면 아이브는 ‘HAVE WHAT WE WANT(해브 왓 위 원트)’, ‘SHOW WHAT I HAVE(쇼 왓 아이 해브)’, ‘ELEVEN(일레븐)’이라는 세 가지 테마 아래 양질의 콘텐츠로 팬들을 만날 준비를 마쳤다.아이브는 12일 프로모션 필름을 시작으로 오는 15일부터 20일까지 여섯 개의 필름과 22일부터 25일까지는 네 가지 버전의 콘셉트 포토를, 28일에는 뮤직비디오 티저 그리고 30일에는 하이라이트 메들리를 공개할 계획이다.앞서 아이브는 팀명 공개와 함께 리더 유진과 가을, 원영, 리즈, 레이, 이서의 프로필을 오픈하며 정식 데뷔를 알렸다. 데뷔 소식만으로도 아이브는 국내외 매체들의 집중 조명과 글로벌한 관심을 독차지하며 무대 위에서 보여줄 모습에 대한 궁금증도 더욱 높이고 있다.‘I HAVE = IVE’라는 의미 속 나 그리고 우리가 가진 것들을 아이브스러운 당당한 모습으로 보여주겠다는 포부를 담은 아이브는 성장형 그룹의 스토리가 아닌, 완성형 그룹의 이야기를 보여줄 예정이다.한편 아이브는 12월 1일 데뷔한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr