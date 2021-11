위키미키, 미니 5집 '아이 엠 미' 콘셉트 포토+무드 필름 공개…순수한 몽환美

(사진=판타지오)

그룹 위키미키(Weki Meki)가 순수하고 몽환적인 매력을 발산했다.



위키미키(지수연, 엘리, 최유정, 김도연, 세이, 루아, 리나, 루시)는 지난 11일 오후 공식 SNS를 통해 다섯 번째 미니 앨범 'I AM ME.'(아이 엠 미)의 마지막 콘셉트 포토와 무드 필름을 공개, 컴백 기대감을 고조시켰다.



'Identity'(아이텐티티)라는 타이틀로 공개된 이번 콘셉트 포토 속 위키미키 멤버들은 단어 그대로 '정체성을 찾아가는 과정'을 추상적으로 표현했다. 푸른 자연 안에서 화이트 의상을 입고 순수하면서 몽환적인 느낌을 완성하며 눈길을 사로잡는다. 특히 하얀색은 자신만의 색과 정체성으로 언제든 채워나갈 수 있다는 것을 상징, '온전한 나의 이야기를 꾸밈없이 담아낸' 이번 앨범의 메시지와도 맞닿아있다.



또 앞서 공개된 멤버별 무드 필름에서 20대가 느낄 수 있는 감정과 생각들을 솔직하게 풀어내며 조금 어두운 공감을 자아냈다면, 이번 단체 무드 필름에서는 그와 대비되는 환한 미소와 완전체 케미스트리로 보는 이들에게 안정감과 힐링을 선사한다.



총 사흘에 걸쳐 선보인 콘셉트 포토와 무드 필름을 통해 위키미키는 새로운 '공감의 아이콘'에 등극했다. 이번 'I AM ME.'가 위키미키 멤버들이 가수로서의 '나' 뿐아닌 20대의 '나'로서 하고 싶은 이야기를 담은 앨범인 만큼 더 많은 리스너들에게 보다 와닿는 이야기가 될 것으로 보인다. 또한 위키미키 멤버 전원의 적극적인 참여는 앨범에 자신들만의 컬러를 더욱 진하게 녹이는 동시에 완성도를 높여 더욱 기대를 모은다.



그동안 다양한 곡과 다채로운 콘셉트로 K-POP 팬들에게 많은 사랑을 받아온 위키미키가 'I AM ME.'를 통해 어떤 방식으로 새로운 전환점을 맞이할지 관심이 모아진다.



한편 위키미키는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'I AM ME.'를 발매하고 본격적인 활동을 시작한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr