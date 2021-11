비아이 (사진=아이오케이컴퍼니 제공)

가수 비아이(B.I)가 새 앨범으로 돌아온다.



비아이는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 하프 앨범 'COSMOS'를 발매한다.



비아이의 신보는 지난 6월 발매한 정규앨범 'WATERFALL (워터폴)' 이후 약 5개월 만이다. 비아이는 이전 앨범에 이어 이번에도 전곡 작사, 작곡에 이름을 올리며 독보적인 음악성을 선보인다.



'COSMOS'는 영원을 꿈꾸게 하고 나를 살아 숨 쉬게 하는 바래지 않는 사랑에 대해 보내는 질문과 같은 앨범이다.



이번 앨범에는 타이틀곡 'COSMOS'를 비롯해 'Alive', '열아홉 (NINETEEN)', 'NERD (Feat. Colde)', 'Lover', 'Flame', CD에서만 들을 수 있는 '친구해요 (Buddy Buddy)'까지 총 7곡이 수록됐다.



비아이는 다양한 장르를 넘나들며 넓은 음악적 스펙트럼을 입증한다. 여기에 'NERD'에선 유니크한 음색을 지닌 콜드와 처음으로 협업을 펼쳐 음악 팬들의 이목을 집중시키고 있다.



비아이는 청춘의 여러 감정들을 담은 이번 앨범을 통해 크게 세 가지의 메시지 슬로건을 내세웠다. 첫 번째 메시지는 'KEEP THE FIRE ALIVE'로, 삶에 대한 열정과 힘에 대한 이야기를 들려준다. 두 번째 메시지 'UNCERTAINTY, THE BEAUTY OF YOUTH'는 청춘이 열정과 삶에 대한 의지가 불타는 시기라면, 또 다르게는 불확실하고, 그 치기어림과 젊은 사랑이 아름다운 순간이기도 하다는 의미를 담았다.



세 번째 메시지 'WE ALL LIVE IN ONE'S COSMOS'는 모두 살아가면서 누군가의 코스모스라는 뜻으로, 코스모스가 영원과 우주에 대한 의미인 만큼 타이틀곡 'COSMOS'에 대한 기대감을 불러 일으킨다.



특히 비아이는 세 가지의 메시지 슬로건 아래 세 버전의 메시지 포스터, 여섯 버전의 리릭 콘셉트 포스터, 두 버전의 메시지 필름을 순차적으로 공개하며 신보에 대한 관심을 고조시켰다. 티징 콘텐츠부터 음악, 포토, 영상, 텍스트를 아우르며 높은 완성도를 선사해 많은 주목을 받았다.



비아이는 'COSMOS' 발매 당일 공식 유튜브 채널을 통해 카운트다운 라이브도 개최한다. 발매 한 시간 전부터 글로벌 팬들과 소통하며 신보에 대한 여러 이야기를 들려줄 예정이다.



그동안 많은 히트곡을 만들어온 비아이는 이번 'COSMOS'로도 깊은 음악적 색채를 드러내며 솔로 아티스트의 입지를 단단히 굳힐 예정이다.



한편 비아이의 하프 앨범 'COSMOS'는 11일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr