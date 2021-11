사진제공=MLD엔터테인먼트

그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 데뷔 5주년을 맞이했다.지난 9일 모모랜드는 공식 SNS 채널을 통해 5주년 기념사진을 공개하고 팬들에게 고마운 마음을 전했다.모모랜드는 트위터 블루룸 라이브 'MOMOLAND 5TH ANNIVERSARY'를 통해 "지금까지 옆에 있어준 팬들에게 너무너무 감사하다. 팬들과의 즐거웠던 에피소드들이 많이 생각나는데 앞으로도 오래오래 함께하고 싶다"고 전했다.2016년 미니앨범 ' Welcome to MOMOLAND'의 타이틀곡 '짠쿵쾅'으로 가요계에 데뷔한 모모랜드는 중독성 넘치는 음악과 톡톡 튀는 퍼포먼스로 슈퍼 루키로 떠올랐다.특히 2018년 발표한 '뿜뿜'은 국내를 넘어 전 세계적인 신드롬을 일으키며 뮤직비디오 조회수 5억 3천만뷰를 기록했다. 모모랜드는 이후 발매한 '배엠(BAAM)' 뮤직비디오 또한 유튜브 조회수 2억회를 돌파, '암 쏘 핫(I'm So Hot)' '바나나차차' 역시 연이어 흥행하며 4연속 메가 히트를 달성해 국내 최정상급 걸그룹으로 자리 잡았다.한편 모모랜드는 오는 12월 2일 '2021 Asia Artist Awards'에 참석해 무대를 펼칠 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr