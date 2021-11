JYP 신인 그룹 Xdinary Heroes 로고 필름 영상 화면

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 신인 그룹 'Xdinary Heroes'(엑스디너리 히어로즈)를 론칭한다.

JYP는 지난 10월 25일 공식 SNS 채널에 'Coming up Next' 티저를 기습 공개하고 새로운 데뷔 프로젝트를 예고했다.



이어 지난 1일 감각적인 영상미가 돋보이는 로고 필름을 오픈하고 미공개 신인 그룹에 대한 힌트를 남긴 데 이어 8일에는 두 번째 로고 필름을 게재하고 신인 그룹명 'Xdinary Heroes'를 최초 공개해 국내외 K팝 팬들의 이목을 사로잡았다.

이번 로고 필름은 앞서 공개된 티저들과 유기적으로 연결돼 흥미로움을 더한다. 'Coming up Next' 영상 속 로딩을 상징하는 화면이 다시 등장해 긴장감을 자아냈고, 폴더 속 미지의 존재인 '♭form'(플랫폼)은 보는 이들을 신비로운 공간으로 이끌며 몰입도를 배가했다. 알파벳 'X'가 'H'로 변하는 연출에 두 철자가 하나로 합쳐졌고, 마침내 베일에 싸여 있던 신인 그룹명이 밝혀져 시선을 붙잡았다.

신인 그룹명 'Xdinary Heroes'는 'Extraordinary Heroes'(엑스트라오디너리 히어로즈)의 줄임말로 앞선 티저에도 등장했던 문구 "WE ARE ALL HEROES"와 연계돼 "누구나 히어로가 될 수 있다"는 뜻을 담고 있다. 그룹명처럼 범상치 않은 신예 탄생을 예고한 이들은 특별한 매력으로 중무장해 가요계 새로운 물결을 일으킬 것으로 기대를 모은다.

최근 JYP는 뛰어난 역량을 갖춘 뉴페이스를 차례로 선보이며 아티스트 라인업을 더욱 풍성하게 구축하고 있다. 파격적인 사전 프로모션으로 온라인을 뜨겁게 달구고 있는 2022년 2월 데뷔 예정 신인 걸그룹부터 새롭게 밝혀진 또 다른 신인 그룹 'Xdinary Heroes'까지, JYP는 새 얼굴들과 함께 K팝의 미래를 밝힐 전망이다.

한편 JYP의 새 얼굴 'Xdinary Heroes'와 이들의 데뷔 프로젝트에 관한 세부 정보는 신규 오픈한 'Xdinary Heroes'의 공식 SNS 채널에서 순차 공개된다.

