이승환 (사진=드림팩토리 제공)



뮤지션 이승환이 2년 만에 신곡을 공개해 팬들의 기대가 모아진다.



이승환의 소속사 드림팩토리는 4일 “오는 18일 2년 만에 신곡 ‘어쩜’을 발표한다”며 “계절감에 어울리는 발라드 장르의 곡으로 고급스럽고 애절한 멜로디와 이승환 특유의 가슴을 후벼 파는 노랫말이 담긴 노래다”라고 밝혔다.



신곡 ‘어쩜’은 이승환이 작사하고 유명 작곡가 황성제가 속한 JPG와 버터플라이가 작곡을 맡았으며 고(故) 마이클 잭슨의 베이시스트 Alex Al 등 세계적인 세션들이 대거 참여했다.



이승환의 신곡은 2019년 10월 발표한 정규 12집 앨범 ‘FALL TO FLY 後’ 이후 2년 만이다. 이번 신곡은 최근 국내 대중음악계에서 시도하기 어려웠던 2부작 정규 앨범 ‘Fall To Fly 前’, ‘FALL TO FLY 後’를 마무리하고 2년 간의 준비 끝에 공개하는 노래인 만큼 팬들의 관심이 집중되는 곡이기도 하다.



또 이번 신곡 ‘어쩜’은 지난해 완공된 드림팩토리 신사옥 레코딩 스튜디오에서 녹음된 것으로 국내 최고의 사운드를 들려줄 것으로 예상된다. 이승환은 1997년 당대 최고의 설비들로 렌탈 스튜디오를 만들어 우리 대중음악계의 레코딩 수준을 몇 단계 끌어올린 바 있다.

신지원 텐아시아 기자