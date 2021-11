이펙스 (사진=c9엔터테인먼트 제공)





그룹 EPEX(이펙스)가 차세대 글로벌 아이돌로 성장할 루키의 행보를 보이고 있다.



최근 전 세계 고음질 음원 스트리밍 서비스 플랫폼 미국 '타이달(TIDAL)'은 라이징 케이팝 아티스트(Rising K-Pop Artists)로 이펙스를 소개했다.



타이달은 날이 갈수록 치열해지는 케이팝 업계에서 이펙스를 라이징 아티스트로 선정해 Rising: K-Pop 플레이리스트의 메인 커버로 이펙스의 사진을 게재했다. 또한 Rising: K-Pop 플레이리스트로 두 번째 EP 'Bipolar(양극성) Pt.2 사랑의 서'의 타이틀곡 'Do 4 Me (두 포 미)'와 수록곡 'Love Virus (러브 바이러스)'를 올렸다.



이펙스는 지난달 26일 청소년기의 이성, 꿈, 반려동물 등에 대한 첫 번째 사랑의 시작에 따른 복잡한 감정을 다룬 'Bipolar Pt.2 사랑의 서'를 발매하며 4개월 만에 컴백했다.



컴백과 동시에 말레이시아와 태국 트위터 실시간 트렌드 1위에 이름을 올린 이펙스는 'Do 4 Me'로 베트남 유튜브 위클리 차트 4위를 비롯해, 네팔, 파키스탄, 방글라데시, 조지아 등의 국가에서 TOP10을 기록했다. 또한 최근 신설된 미국 빌보드의 핫 트렌딩 송즈 파워드 바이 트위터(Billborad Hot Trending Songs Powered By Twitter) 차트에서 올해 데뷔한 그룹 중 유일하게 이름을 올리며 전 세계 팬들의 이목을 사로잡았다.



이밖에 'Bipolar Pt.2 사랑의 서'의 초동 판매 수량은 전작 대비 2배가 넘는 7만3장을 기록했고, 이펙스는 컴백 일주일 만에 커리어 하이를 달성하는 기염을 토했다.



지난 6월 데뷔 이후 꾸준한 상승세를 보여주며 성장하고 있는 이펙스는 다양한 음악 방송과 콘텐츠를 통해 활약을 펼칠 예정이다.

류정민 텐아시아 기자