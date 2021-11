비아이 포스터 (사진=아이오케이컴퍼니 제공)

가수 비아이가 오는 11일 발매되는 하프 앨범 'COSMOS (코스모스)'의 두 번째 메시지 포스터를 공개하며 청초하고 아련한 비주얼로 시선을 사로잡았다.



비아이는 이번 앨범에 청춘의 여러 감정들을 그려내며 세 가지 메시지 슬로건을 정했다. 첫 번째 메시지로 'KEEP THE FIRE ALIVE'를 내세운 비아이는 강렬한 비주얼과 함께 삶에 대한 열정을 보여줬다.



두 번째 메시지 'UNCERTAINTY, THE BEAUTY OF YOUTH'는 청춘이 열정과 삶에 대한 의지가 불타는 시기라면, 또 다르게는 불확실하고, 그 치기어림과 젊은 사랑이 아름다운 순간이기도 하다는 의미를 담았다.



그만큼 비아이는 두 번째 메시지 포스터에선 첫 번째 메시지 콘텐츠와 전혀 상반된 무드를 선사한다. 극과 극의 매력이 부각되며 이번 앨범에 담긴 다양한 청춘의 메시지를 기대하게 만든다.



비아이는 완성도 높은 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 글로벌 팬들을 사로잡고 있는 가운데 두 번째 메시지 'UNCERTAINTY, THE BEAUTY OF YOUTH'로 어떤 음악과 이야기를 들려줄지 궁금증이 모아진다.



한편 비아이의 하프 앨범 'COSMOS'는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

류정민 텐아시아 기자