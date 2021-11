(사진=전소미 SNS)

가수 전소미가 '스우파' YGX 리정과 남다른 우정을 자랑했다.

전소미는 지난 1일 글로벌 숏 비디오 플랫폼 틱톡(Tik Tok) 공식 계정을 통해 댄스 크루 YGX 리더 리정과 함께한 'XOXO' 챌린지 영상을 공개했다.



포인트 안무인 '하트 춤'으로 뜨거운 반응을 얻고 있는 'XOXO' 챌린지는 벌써 수많은 글로벌 팬들이 적극 참여하고 있어 전소미의 남다른 글로벌 인기를 실감하게 하고 있다.



공개된 영상에서 전소미는 핼러윈 데이를 맞아 크루엘라로 변신, 흑백 헤어를 찰떡 소화해 눈길을 사로잡았다.



특히 이번 영상에서는 앞서 전소미가 첫 번째로 챌린지를 함께하고 싶다고 언급한 YGX 리정이 등장해 뜨거운 반응이 이어지고 있다. 리정은 최근 종영한 Mnet '스트릿 우먼 파이터'에 출연해 큰 화제를 모은 댄스 크루 YGX의 리더로, 지난 8월 발매된 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)' 안무를 만들기도 했다.



전소미와 리정은 시작부터 완벽한 호흡이 돋보이는 퍼포먼스를 선보이며 환상의 케미스트리를 자랑했다.



'XOXO'는 발매 직후 아이튠즈 K팝 톱 앨범 차트 정상을 차지했다. 동명의 타이틀곡 'XOXO'는 아이튠즈 케이팝 톱 송 차트 1위에 이름을 올렸다. 뿐만 아니라 수록곡 '애니모어(Anymore)', '워터멜론(Watermelon)', '돈트 렛 미 고(Don't Let Me Go) (Feat. 기리보이)', '덤덤(DUMB DUMB)' 역시 차트 상위권을 휩쓸며 '솔로 퀸'의 화려한 귀환을 알렸다.



전소미의 유니크한 음색이 인상적인 팝 장르의 타이틀곡 'XOXO'는 사랑스러운 제목과 대비되는 가사의 반전이 인상적인 곡이다. 이별의 상황 속에서 사랑했던 연인을 거리낌 없이 떠나보내는 내용은 음악 팬들의 공감을 이끌어내고 있다.



한편 전소미의 'XOXO' 챌린지 영상은 전소미 틱톡 공식 계정을 통해 확인할 수 있다.

이준현 텐아시아 기자