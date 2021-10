콜드 (사진 = HYPEBEAST 제공)

트렌디한 아티스트 콜드(Colde)가 그룹 (여자)아이들의 소연과 함께 깜짝 컬래버레이션 'New Vision'을 공개한다.



29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 콜드와 (여자)아이들 소연이 참여한 'Music Project with Dolce & Gabbana (뮤직 프로젝트 위드 돌체앤가바나)'의 음원 'New Vision (뉴 비전)'이 발매된다.



컬처 플랫폼 하입비스트(HYPEBEAST)와 함께 발매되는 'New Vision'은 다채로운 돌체앤가바나의 컬렉션을 통해 받은 영감을 트렌디한 비트 위에 담아낸 곡이다. 콜드와 전소연이 공동 작사하고, 콜드가 작곡과 편곡도 맡아 신선한 컬래버레이션을 선보였다.



콜드는 'New Vision'을 통해 전통을 존중하는 미래, 새로운 가능성에 생명을 불어넣어 주는 대비적 요소, 그리고 혁신에 대한 열망 등 다양한 가치를 전달한다.



음원과 함께 공개된 영상은 네온사인이 가득한 서울 거리와 돌체앤가바나 서울 스토어를 배경으로 한다. 나선형 경사로를 따라 이동하던 콜드가 소연을 마주하고, 잡힐 듯 잡히지 않는 그녀를 따라가다가 마침내 루프탑에서 서로를 마주하는 스토리가 상상력을 자극하며 'New Vision'을 더욱 다양한 방식으로 즐기게 할 전망이다.



글로벌 뮤직 레이블 WAVY(웨이비)의 수장이자 트렌디한 음악으로 큰 사랑을 받고 있는 싱어송라이터 콜드는 이번 협업을 비롯해 패션계에서도 긍정적인 영향력을 보여주며 폭 넓은 활동을 이어가고 있다.



콜드는 지난 7월 새 싱글 '또 새벽이 오면 (When Dawn Comes Again) (Feat. 백현 (BAEKHYUN))'을 발매하고 좋은 반응을 얻었다. 8월에는 플레이리스트 드라마 '블루버스데이' OST 'It's You (잇츠 유)'를 선보였고, 에픽하이, 박지훈, 양요섭 등과의 협업을 통해 다양한 음악으로 리스너들과 소통하고 있다.

류정민 텐아시아 기자