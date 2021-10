라잇썸, 마음의 편지로 멤버들 향한 속마음 고백 "행복해요" ('Do You 라잇썸')

그룹 LIGHTSUM(라잇썸)이 'Do You 라잇썸'에서 저녁을 먹기 위해 다양한 게임을 선보였다.지난 27일 방송된 Mnet 'Do You 라잇썸' 5화에서 LIGHTSUM(라잇썸)은 바비큐 파티부터 진솔한 대화까지 꾸밈없는 솔직함을 자랑했다.알찬 하루를 보낸 멤버들의 초호화 바비큐 파티에는 특급 저녁 메뉴들로 준비되었다. 다양한 식재료를 얻기 위해 끝말잇기, 디비디비딥 게임, AI 노래방 등을 진행했고 멤버들의 게임 실력이 드러나 보는 이들의 미소를 자아냈다.이어진 ‘마음의 편지’에서 멤버들은 가슴에 담아두었던 솔직한 이야기를 전해 눈길을 끌었다. 멤버 히나는 "유일한 외국인 멤버로 어려움이 많았는데 먼저 다가와 준 멤버들이 너무 고마웠다"며 멤버들에게 고마움을 전했고 리더 주현은 "서로 다독이고, 지금처럼 위해주고 더 행복한 팀이 되었으면 좋겠습니다"라며 멤버들에게 전하고 싶은 마음을 전하며 소중한 시간을 보냈다.이후 주현의 기타 연주에 맞춰 나영은 아이유의 '내 손을 잡아'를 열창해 멤버들과 잊지 못할 추억을 남겼다. 글로벌 팬들에게는 보지 못했던 모습으로 다양한 매력을 발산했다. 특히 다음날 진행된 게릴라 콘서트에 멤버들의 가족들이 관객으로 초대되어 더욱 특별한 시간을 보냈다.공개된 마직막회 예고편에서는 멤버 가족들이 깜짝 게릴라 콘서트 관객으로 등장해 모두의 놀라움을 자아낸 가운데 신곡부터 다양한 무대를 꾸며 다음 화에 대한 기대감을 한껏 높였다.'Do You 라잇썸'은 험난한 가요계를 헤쳐나갈 라잇썸을 위해 준비한 '맵단짠 썸린이 육성 프로젝트'인 리얼리티 프로그램이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr